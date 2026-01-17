Cagliari-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La Juventus arriva alla sfida di Cagliari forte del periodo positivo che sta attraversando e fiduciosa di allungare la striscia positiva che dura da sei partite (cinque vittorie e un pareggio) e che ha permesso alla formazione di Luciano Spalletti di risalire la classifica.

Morale alto dunque per i bianconeri che, oltre al recupero di Bremer che ha riportato solidità difensiva (due sole reti subite in questi ultimi sei match di campionato), hanno ritrovato anche prolificità in attacco come dimostrano le due larghissime vittorie ottenute con Cremonese e Sassuolo negli ultimi due impegni.

Oggi però sarà importante anche razionalizzare le energie in vista del match di Champions League, fondamentale per assicurarsi il superamento della fase a girone unico, contro il Benfica di José Mourinho in programma mercoledì allo Stadium.