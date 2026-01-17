Cagliari-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live della partita Cagliari-Juventus per la 21ª giornata di Serie A. Sardi a caccia di punti salvezza, mentre i bianconeri vogliono allungare la striscia positiva per stare in scia alle squadre di testa. Le scelte di formazione dei due allenatori: incognita Mina per Pisacane, Spalletti ritrova Conceicao e Gatti ma Yildiz è in dubbio. Diretta TV su Sky e in streaming su DAZN e Now.
Come arriva il Cagliari al match casalingo contro la Juventus
Il Cagliari di Fabio Pisacane arriva alla sfida con la Juventus con un impellente bisogno di tornare a mettere in cascina punti per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica.
La striscia negativa di un solo punto nelle ultime tre partite ha infatti riportato i sardi al quintultimo posto con un margine di due punti sul Lecce quartultimo e di cinque lunghezze su una Fiorentina che occupa ad oggi la terzultima piazza ma che appare in netta ripresa.
Come arriva la Juventus alla partita di oggi
La Juventus arriva alla sfida di Cagliari forte del periodo positivo che sta attraversando e fiduciosa di allungare la striscia positiva che dura da sei partite (cinque vittorie e un pareggio) e che ha permesso alla formazione di Luciano Spalletti di risalire la classifica.
Morale alto dunque per i bianconeri che, oltre al recupero di Bremer che ha riportato solidità difensiva (due sole reti subite in questi ultimi sei match di campionato), hanno ritrovato anche prolificità in attacco come dimostrano le due larghissime vittorie ottenute con Cremonese e Sassuolo negli ultimi due impegni.
Oggi però sarà importante anche razionalizzare le energie in vista del match di Champions League, fondamentale per assicurarsi il superamento della fase a girone unico, contro il Benfica di José Mourinho in programma mercoledì allo Stadium.
Cagliari-Juventus, le formazioni ufficiali
Queste le formazioni scelte da Fabio Pisacane e Luciano Spalletti per cominciare il match tra Cagliari e Juventus di scena tra 45 minuti sul terreno di gioco dell'Unipol Domus:
CAGLIARI: (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane.
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti.
Dove vedere Cagliari-Juventus di Serie A in TV e streaming
La Juventus di Luciano Spalletti vuole continuare la risalita in classifica e tra un'ora sarà di scena sul campo di un Cagliari che in Serie A ha ottenuto un solo punto nelle ultime tre giornate. La partita dell'Unipol Domus sarà visibile in diretta tv su Sky e in streaming su DAZN.
Sarà possibile vedere la partita in diretta tv su Sky, attraverso i canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, e in contemporanea anche su DAZN, istallando l'app sulla smart tv e collegarsi all'evento desiderato.
La partita Cagliari-Juventus si potrà seguire anche in streaming su DAZN, collegandosi all'app oppure accedendo al sito web da pc con le proprie credenziali. In alternativa gli abbonati a Sky potranno usufruire dell'app di SkyGo e, previa sottoscrizione del "Pass Sport", lo streaming è disponibile anche su NOW.