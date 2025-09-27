Cagliari-Inter 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Lautaro Martinez, fine primo tempo

La diretta live della partita Cagliari-Inter per la 5ª giornata di Serie A. Pisacane si affida ancora all'esperienza di Belotti per guidare l'attacco dei sardi al fianco di Sebastiano Esposito. Per Chivu possibile ritorno del tandem offensivo pesante formato da Lautaro e Thuram. Diretta TV su Sky, in streaming su DAZN, NOW e Sky Go.
Fine primo tempo: Inter in vantaggio 1-0 sul Cagliari
La rete di Lautaro Martinez firma il vantaggio dei nerazzurri sul Cagliari dopo i primi 45′ all'Unipol Domus.
Belotti si fa male: Pisacane costretto al cambio
Sfortunato Andrea Belotti, costretto al cambio per infortunio: al suo posto entra Prati.
Lautaro Martinez porta avanti l'Inter a Cagliari: 1-0
Barella serve Bastoni sulla sinistra, cross meraviglioso del difensore nerazzuro e stacco perfetto di Lautaro Martinez che batte Caprile.
Cagliari-Inter in diretta, inizia la partita
Inizia Cagliari-Inter. Prende il via la sfida della Unipol Arena.
Come arriva l'Inter a questa partita
L'Inter è reduce dal successo per 2-1 contro il Sassuolo nell'ultimo turno di campionato che ha rappresentato la seconda vittoria consecutiva della precedente settimana se sommata anche a quella in Champions contro l'Ajax. Riscattato dunque alla grande dai nerazzurri il ko contro la Juventus per un'Inter che ora è a 6 punti in classifica con 6 lunghezze di distanza dalla capolista Napoli.
Come arriva il Cagliari alla partita di oggi
Il Cagliari è l'autentica sorpresa di questo inizio di campionato. La squadra di Pisacane si trova infatti al settimo posto in classifica dopo quattro giornate avendo vinto due partite più una sconfitta e un pareggio. Il tecnico dei sardi si affida inevitabilmente al ‘Gallo' Belotti in attacco autore di una doppietta nell'ultimo turno vinto dal Cagliari in trasferta in casa del Lecce.
Cagliari-Inter, le formazioni ufficiali
Chivu ritrova Lautaro al fianco di Thuram. Pisacane sceglie la coppia d'attacco Esposito-Belotti.
CAGLIARI (3-5-2): 1 Caprile; 32 Zé Pedro, 26 Mina, 6 Luperto; 2 Palestra, 8 Adopo, 14 Deiola, 90 Folorunsho, 33 Obert; 94 S. Esposito, 19 Belotti. Allenatore: Fabio Pisacane.
INTER (3-5-2): 13 J.Martinez; 25 Akanji, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu.
Dove vedere Cagliari-Inter di Serie A in TV e streaming
Cagliari-Inter sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky ai canali Sky Sport Calcio (canale numero 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport Uno. Per tutti gli abbonati anche la possibile di assistere alla partita sull'app di DAZN scaricabile su smart tv. La partita tra Cagliari e Inter sarà inoltre trasmessa in diretta streaming sempre sull'app di DAZN scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tabelt o tramite collegamento al sito. In alternativa, sempre e solo per gli abbonati, la possibilità di scaricare l'app di Sky Go su dispositivi mobili.