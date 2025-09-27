Cagliari-Inter 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Lautaro Martinez, fine primo tempo

Cagliari-Inter sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky ai canali Sky Sport Calcio (canale numero 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport Uno. Per tutti gli abbonati anche la possibile di assistere alla partita sull'app di DAZN scaricabile su smart tv. La partita tra Cagliari e Inter sarà inoltre trasmessa in diretta streaming sempre sull'app di DAZN scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tabelt o tramite collegamento al sito. In alternativa, sempre e solo per gli abbonati, la possibilità di scaricare l'app di Sky Go su dispositivi mobili.