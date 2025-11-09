Serie A
Live

Bologna-Napoli 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live di Bologna-Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

9 Novembre 2025 14:00
Ultimo agg. 15:02
La diretta live della partita Bologna-Napoli per la 11a giornata di Serie A: Antonio Conte deve deve difendere il primato sul campo difficile di Bologna. Diretta TV su e in streaming su DAZN e Sky.

15:00

Bologna-Napoli, inizia la partita

Tutto pronto al Dall'Ara al via alle danze di Bologna-Napoli

A cura di Alessio Pediglieri
14:45

Come si avvicina il Napoli alla partita

Antonio Conte dovrà provare a togliersi di dosso il recente torpore di risultati. Gli impegni sono ravvicinati e non lasciano respiro con l'infermeria piena è più difficile essere ottimisti, ma il primato solitario in classifica permette di guardare tutti gli altri dall'alto verso il basso. E la complicata trasferta di Bologna appare un po' meno difficile.


14:30

Come si avvicina il Bologna alla sfida contro il Napoli

Italiano deve gestite le forze a disposizione per i tanti impegni ravvicinati tra di loro. Dopo il turno infrasettimanale di Coppa, i rossoblù proveranno a ripetere il risultato ultimo in campionato: la vittoria. La classifica è importante, il Bologna veleggia in Zona Coppe e un risultato utile con la prima in classifica darebbe ancora più risalto alla situazione già  di per sé positiva.


14:05

Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali

Italiano e Conte hanno deciso gli 11 di partenza. Ecco le scelte ufficiali:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte


14:00

Dove vedere Bologna-Napoli di Serie A in TV e streaming

Bologna-Napoli si gioca oggi fra poco meno di un'ora, alle 15:00 allo Stadio Dall'Ara. Si vedrà in TV e in streaming in diretta, esclusiva, solo per gli abbonati di DAZN, sfruttando una Smart TV collegata online, collegandosi direttamente al sito ufficiale via pc, o tramite l'app per i devices.


