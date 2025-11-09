Bologna-Napoli 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

Antonio Conte dovrà provare a togliersi di dosso il recente torpore di risultati. Gli impegni sono ravvicinati e non lasciano respiro con l'infermeria piena è più difficile essere ottimisti, ma il primato solitario in classifica permette di guardare tutti gli altri dall'alto verso il basso. E la complicata trasferta di Bologna appare un po' meno difficile.