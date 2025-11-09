Bologna-Napoli 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live della partita Bologna-Napoli per la 11a giornata di Serie A: Antonio Conte deve deve difendere il primato sul campo difficile di Bologna. Diretta TV su e in streaming su DAZN e Sky.
Bologna-Napoli, inizia la partita
Tutto pronto al Dall'Ara al via alle danze di Bologna-Napoli
Come si avvicina il Napoli alla partita
Antonio Conte dovrà provare a togliersi di dosso il recente torpore di risultati. Gli impegni sono ravvicinati e non lasciano respiro con l'infermeria piena è più difficile essere ottimisti, ma il primato solitario in classifica permette di guardare tutti gli altri dall'alto verso il basso. E la complicata trasferta di Bologna appare un po' meno difficile.
Come si avvicina il Bologna alla sfida contro il Napoli
Italiano deve gestite le forze a disposizione per i tanti impegni ravvicinati tra di loro. Dopo il turno infrasettimanale di Coppa, i rossoblù proveranno a ripetere il risultato ultimo in campionato: la vittoria. La classifica è importante, il Bologna veleggia in Zona Coppe e un risultato utile con la prima in classifica darebbe ancora più risalto alla situazione già di per sé positiva.
Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali
Italiano e Conte hanno deciso gli 11 di partenza. Ecco le scelte ufficiali:
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano
Dove vedere Bologna-Napoli di Serie A in TV e streaming
Bologna-Napoli si gioca oggi fra poco meno di un'ora, alle 15:00 allo Stadio Dall'Ara. Si vedrà in TV e in streaming in diretta, esclusiva, solo per gli abbonati di DAZN, sfruttando una Smart TV collegata online, collegandosi direttamente al sito ufficiale via pc, o tramite l'app per i devices.