Bologna-Inter 0-1, risultato in diretta della partita di Supercoppa Italiana: subito Thuram dopo 2 minuti

La diretta live della partita Bologna-Inter per la semifinale di Supercoppa Italiana a Riad, in Arabia Saudita. Italiano con Castro in campo e Immobile pronto al subentro, Chivu ritrova Calhanohlu. Diretta TV e in streaming in esclusiva sulle reti Mediaset: Italia 1 e Infinity.
Bologna-Inter 0-1, ritmi che calano
Il Bologna ha deciso di non affondare da subito per non perdere energie, l'Inter non ha fretta né motivo di alzare i ritmi e la gara è entrata in una fase di stasi senza grandi emozioni né dall'una né dall'altra parte
Inter in controllo, Bologna in difficoltà
Bologna che fatica a ritrovarsi dopo la doccia iniziale, con l'Inter che attende e poi prende possesso nel momento in cui deve ripartire. Gara giocata ad alti ritmi
Inter subito in vantaggio! Dopo 2 minuti gol di Thuram
Bastoni crossa e Thuram al volo conclude e finalizza: un errore a centrocampo del Bologna da parte di Orsolini è stato fatale. Ripartenza micidiale e vantaggio dopo solo 2 minuti di gioco
Bologna-Inter, 0-0 inizia la partita di semifinale di Supercoppa
Fischio di inizio puntuale a Riad: Bologna e Inter si giocano l'accesso alla finale
Come arriva l'Inter alla semifinale contro il Bologna
Da prima in classifica e tra le prime otto in Champions League. L'ambiente nerazzurro si aggrappa all'attualità per cancellare fantasmi del passato: un anno fa la sconfitta in Supercoppa in finale contro il Milan fu l'inizio della fine, per una stagione che risulterà fallimentare in tutto. Oggi, invece, stesso gruppo ma approccio diverso con maggior convinzione di potercela fare. In dubbio Lautaro in attacco, con Chivu che ritrova Calhanoglu che potrà dare aiuto in caso di necessità
Come arriva il Bologna nella sfida all'Inter di Supercoppa
Ali dell'entusiasmo spalancate al Dall'Ara, con una possibilità ulteriore di riscrivere la storia del club dopo la vittoria in Coppa Italia. Italiano sprona il Bologna a dare tutto contro l'Inter con cui si è tolta soddisfazioni in campionato, diventando bestia nera dei nerazzurri. In campo come punta partirà Castro ma in panchina scalpita il vecchietto intramontabile, Ciro Immobile, giocatore di grandissima esperienza.
Le formazioni ufficiali di Bologna-Inter
Ecco le scelte di Italiano e Chivu: Bologna con Castro unica punta, per i nerazzurri Lautaro in panca, coppia Thuram-Bonny
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu
Dove vedere Bologna-Inter di Serie A in TV e streaming
Bologna-Inter, seconda semifinale di Supercoppa Italiana si gioca questa sera alle 20:00 a Riad. La diretta in TV è affidata a Mediaset che ha l'esclusiva assoluta del torneo. Collegamento dunque sul canale 6 del DT, Italia 1 per non perdersi nulla e per scoprire chi raggiungerà il Napoli in finale. In streaming, possibilità di vedere la gara in chiaro e senza costi, sul portale Infinity