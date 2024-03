Barcellona-Napoli in diretta LIVE: le formazioni di Calzona e Xavi e dove vederla in TV e streaming

La sfida tra Barcellona e Napoli per il ritorno degli ottavi di Champions League mette in palio il pass per i quarti di finale. Calcio d'inizio alle 21:00 al Lluis Companys, diretta TV in chiaro su Canale 5, streaming gratis su Mediaset Infinity. In TV anche su Sky. La squadra di Calzona al Maradona nella gara dell'andata ha pareggiato 1-1. Le probabili formazioni di Barcellona-Napoli. Diverse assenze tra i catalani che mantengono una squadra di altissimo livello. Nel Napoli dall'inizio Traoré e Olivera.

Le probabili formazioni di Calzona e Xavi Pochi dubbi per Calzona che schiera in difesa Olivera e a metà campo Traoré, gli altri sono i titolarissimi. Nel Barcellona mancano Gavi, Pedri e de Jong, ma la squadra è sempre di tutto rispetto con un tridente di alto livello. BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsì, Cancelo; Lopez, Christensen, Gundogan; Lamine Yamal, Lewandowski, Joao Felix. Allenatore: Xavi NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traore; Politano, Osimhen, Kvaratshkelia. Allenatore: Calzona. Dove vedere Barcellona-Napoli di Champions League in TV e streaming La partita degli ottavi di finale di ritorno tra il Barcellona e il Napoli si potrà seguire in diretta TV sia su Sky, canale 201 con commento di Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti, che in chiaro su Canale 5 dalle ore 21 con telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin. Streaming possibile con Mediaset Infinity, Sky Go e NOW.