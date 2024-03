Perché Barcellona-Napoli non si gioca al Camp Nou: qual è lo stadio della partita di Champions Il Camp Nou è in ristrutturazione e il Barcellona in questa stagione disputa le proprie gare casalinghe in un altro stadio. Al Lluis Companys, al Montjuic, di Barcellona scenderà in campo il Napoli in Champions League. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Si disputa stasera Barcellona-Napoli, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Per la terza volta i partenopei sfidano i catalani, ma questa volta non scenderanno in campo al Camp Nou. Perché da questa stagione è un'altra la casa dei blaugrana che stanno disputando le proprie gare interne allo Stadio Olimpico, quello costruito per i Giochi del 1992 e che il Barcellona utilizzerà in questa stagione e in parte della prossima. Un impianto tutto sommato moderno, ma non capiente come il Camp Nou.

I lavori di ristrutturazione renderanno più ampio e più bello il nuovo "Spotify Camp Nou", che andrà a contenere oltre 105 mila spettatori. I lavori sono iniziati la scorsa estate e dureranno più di un anno. Nei sogni del presidente Laporta c'è una data o meglio c'è un periodo per l'inaugurazione del nuovo impianto: novembre 2024, quando il club catalano compirà 125 anni. Ma non è scontato che già nella prossima stagione lo stadio sarà pronto. Per questo motivo il Barcellona gioca a Montjuic nello stadio intitolato a Lluis Companys, stadio che è posto sul colle che domina la città.

Dove si gioca Barcellona-Napoli in Champions League

Il Camp Nou è la casa del Barcellona, casa inagibile per almeno un anno. E in quest'annata, e in parte della prossima, i blaugrana saranno ospiti di quello che un tempo era noto come il Montjuic. In realtà in tanti ancora lo chiamano così, ma la denominazione ufficiale è un'altra. Lo stadio è intitolato a Lluis Companys, un politico catalano catturato dai nazisti e fatto fucilare da Franco nel 1940 in un castello poco lontano dallo stadio.

Il Montjuic era stato costruito nel 1927 ed è stato rimodernato in occasione dei Giochi Olimpici di Barcellona del 1992, utilizzato anche dall'Espanyol e per alcune occasioni di livello (come gare della nazionale spagnola, una finale di Coppa del Re e una gara di rugby degli All – Blacks), ora è di fatto la casa del Barcellona. L'impianto contiene circa 54 mila spettatori. Tantissimi, più di tutti gli stati italiani eccetto Milano e Roma, ma quasi la metà rispetto al Camp Nou.