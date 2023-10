ATP Shanghai, oggi Sinner-Shelton: orari TV e dove vedere in diretta la partita di tennis

Le partite di oggi allo Shanghai Open di tennis: in campo Sinner, Ruud e Hurkacz per gli ottavi di finale. Jannik Sinner affronta Ben Shelton in un match degli ottavi di finale del torneo 1000 di Shanghai. La sfida è in programma non prima delle 12:30. Carlos Alcaraz tornerà invece in campo, sempre per gli ottavi, nella giornata di mercoledì. Tutte le partite si potranno seguire in diretta TV su Sky e in streaming con Sky Go e NOW.

Il programma di oggi al Masters 1000 di Shanghai e i risultati delle partite

ore 6:30, Ruud-Maroszan

a seguire, Cerundolo-Korda

ore 12:30, Sinner-Shelton

a seguire, Hurkacz-Zhang

A che ora gioca Sinner contro Shelton oggi all'ATP Shanghai: l'orario

Jannik Sinner affronta oggi Ben Shelton negli ottavi di finale del torneo 1000 di Shanghai. Sinner è il tennista con la classifica migliore nella parte bassa e sa di avere la chance di giocare un'alta finale importante. Sinner-Shelton inizierà non prima delle 12:30 ora italiane (le 18:30 in Cina). In programma, prima, ci sono due incontri, ma pare improbabile che cozzino con l'orario d'inizio dell'ottavo di Sinner.

Dove vedere la partita Sinner-Shelton al torneo di tennis in diretta TV

La partita tra Jannik Sinner e Ben Shelton si potrà seguire in diretta televisiva su Sky, che la manderà in onda sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). La diretta streaming invece sarà possibile con Sky Go e NOW. Telecronaca di Elena Pero e Stefano Pescosolido.

Oggi in campo anche Ruud e Korda: orari e programma

Gli ottavi di finale del torneo 1000 di Shanghai sono spacchettati e si giocano in due giornate. In campo oggi i tennisti della parte bassa, domani quella della parte alta. Si apre con Ruud-Maroszan, poi Cerundolo-Korda. Alle 12:30 Sinner-Shelton e Hurkacz-Zhang.

