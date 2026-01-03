Atalanta-Roma 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live della partita Atalanta-Roma per la 17a giornata di Serie A. Moduli speculari per Palladino e Gasperini, che si affidano rispettivamente a Scamacca e a Ferguson in attacco. La diretta esclusiva in TV e in streaming su DAZN
Roma a un passo dal gol
Dopo pochi minuti di gioco i giallorossi sono arrivati vicini all'1-0 con Dybala che si trova davanti alla porta a causa di un retropassaggio sbagliato del centrocampo dell'Atalanta. La Joya perde un tempo di gioco, il pallone passa a Ferguson che per due volte viene salvato da Carnesecchi e Djimsiti sulla linea di porta.
Come arrivano Atalanta e Roma alla partita
L'Atalanta deve assolutamente rialzare la testa dopo l'amaro fino 2025 per poter sperare di riprendere la corsa verso le prime posizioni in classifica. Un ritardo che potrebbe diventare incolmabile in caso di mancato successo questa sera contro la Roma che invece è ancorata nelle posizioni alte a ridosso delle tre avversarie principali Napoli, Milan e Inter che si stanno alternando in testa. Per Palladino un compito arduo davanti al proprio pubblico contro il grande ex di turno: Gasperini che per la prima torna a Bergamo alla guida del club giallorosso.
Formazioni ufficiali di Atalanta-Roma: Scamacca e Ferguson i bomber di riferimento
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, Dybala; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini
Dove vedere Atalanta-Roma di Serie A in TV e streaming
Atalanta-Roma è una gara che verrà trasmessa in co-esclusiva per la diretta TV. Ovviamente criptata e riservata agli abbonati. Sia di DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite del campionato, sia di Sky dove si potrà seguire il match sul canale Sky Sport 251, Sky Sport Calcio e Sky Sport Uno.