Atalanta-Roma 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live di Atalanta-Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

3 Gennaio 2026 19:50
Ultimo agg. 20:58
La diretta live della partita Atalanta-Roma per la 17a giornata di Serie A.  Moduli speculari per Palladino e Gasperini, che si affidano rispettivamente a Scamacca e a Ferguson in attacco. La diretta esclusiva in TV e in streaming su DAZN

20:58

Roma a un passo dal gol

Dopo pochi minuti di gioco i giallorossi sono arrivati vicini all'1-0 con Dybala che si trova davanti alla porta a causa di un retropassaggio sbagliato del centrocampo dell'Atalanta. La Joya perde un tempo di gioco, il pallone passa a Ferguson che per due volte viene salvato da Carnesecchi e Djimsiti sulla linea di porta.

A cura di Ada Cotugno
20:05

Come arrivano Atalanta e Roma alla partita

L'Atalanta deve assolutamente rialzare la testa dopo l'amaro fino 2025 per poter sperare di riprendere la corsa verso le prime posizioni in classifica. Un ritardo che potrebbe diventare incolmabile in caso di mancato successo questa sera contro la Roma che invece è ancorata nelle posizioni alte a ridosso delle tre avversarie principali Napoli, Milan e Inter che si stanno alternando in testa. Per Palladino un compito arduo davanti al proprio pubblico contro il grande ex di turno: Gasperini che per la prima torna a Bergamo alla guida del club giallorosso.

A cura di Alessio Pediglieri
19:52

Formazioni ufficiali di Atalanta-Roma: Scamacca e Ferguson i bomber di riferimento

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, Dybala; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini

A cura di Alessio Pediglieri
19:51

Dove vedere Atalanta-Roma di Serie A in TV e streaming

Atalanta-Roma è una gara che verrà trasmessa in co-esclusiva per la diretta TV. Ovviamente criptata e riservata agli abbonati. Sia di DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite del campionato, sia di Sky dove si potrà seguire il match sul canale Sky Sport 251, Sky Sport Calcio e Sky Sport Uno.

A cura di Alessio Pediglieri
