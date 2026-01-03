Atalanta-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni

Atalanta-Roma è la partita che si gioca oggi, sabato 3 gennaio, alle 20:45 e valida per il 18° turno di Serie A. Match trasmesso in co-esclusiva da DAZN e Sky sia per la diretta TV sia per il live streaming.

Archiviata già la vittoria interna contro il Genoa per 3-1, la Roma si appresta ad una delle trasferte più insidiose, con cui apre il 2026. I giallorossi di Gasperini fanno visita all'Atalanta, ex squadra del tecnico dei capitolini, dove in panchina ora è seduto Palladino, subentrato in corsa a Juric. Una partita delicatissima che vede la Roma ancorata al trio di testa Inter, Milan, Napoli (tutte con una gara da recuperare causa Supercoppa Italiana) e in piena zona Champions League, obiettivo minimo dichiarato da inizio stagione. La Dea, reduce da un avvio tutt'altro che positivo, è in fortissimo ritardo, invischiata nelle posizioni di metà classifica. Un ulteriore stop con una diretta concorrente per l'Europa potrebbe compromettere il tentativo di risalita in classifica.

Partita: Atalanta-Roma

Dove: New Balance Arena (Bergamo)

Quando: sabato 3 gennaio 2026

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta Streaming: DAZN, SkyGo, NOW

Competizione: 18° turno Serie A

Atalanta-Roma, dove vederla in TV: la diretta in co-esclusiva

Atalanta-Roma è una gara che verrà trasmessa in co-esclusiva per la diretta TV. Ovviamente criptata e riservata agli abbonati. Sia di DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite del campionato, sia di Sky dove si potrà seguire il match sul canale Sky Sport 251, Sky Sport Calcio e Sky Sport Uno.

Dove vedere Atalanta-Roma in diretta streaming: l'orario

Anche per il live streaming di Atalanta-Roma la possibilità di seguire la diretta è collegata alla co-esclusiva tra DAZN e Sky. Nel primo caso si potrà utilizzare l'app dedicata o collegarsi direttamente al portale online. Nel secondo, si può usufruire di SkyGo oppure del servizio on demand di NOW.

Atalanta-Roma, le probabili formazioni della partita di Serie A

Gasperini manderà in campo la Roma con il 3-4-2-1 senza grandi cambi nella formazione iniziale dove Soulè e Dybala dovrebbero ripresentarsi dal 1′ dietro a Ferguson. L’Atalanta dovrebbe scendere in campo con il 3-4-2-1 dove Palladino riconfermerà Scamacca come unica punta di ruolo.

ATALANTA (3-4-2-1) : Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Kolašinac; Zappacosta, de Roon, Éderson, Zalewski; Pašalić, De Ketelaere; Scamacca.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson.