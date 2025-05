Atalanta-Roma 1-1 LIVE, a segno Lookman e Cristante: il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025

La cronaca in diretta di Atalanta-Roma, in programma oggi alle ore 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo, in TV e live streaming su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli highlights del match della 36ª giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

0

43' Dovbyk difende la sfera, Djimsiti usa le maniere forti e commette fallo. 41' L'Atalanta si riporta in avanti, tiro dalla bandierina. 40' Buon momento dei capitolini, colpo di testa di Koné in mischia poco fuori rispetto allo specchio, prolunga Djimsiti. 40' Battuta per Angelino, sinistro dalla distanza, deviazione in corner. 39' Pestone di de Roon ai danni di Rensch, punizione per gli ospiti. 37' Soulé conquista una rimessa laterale e fa salire il baricentro della propria squadra. 35' Tiro dalla bandierina in favore della Roma. 34' Retegui trattenuto in maniera fallosa da parte del capitano giallorosso. 33' Mancini viene massaggiato all'altezza dell'adduttore. Per ora congelato il cambio da parte di Ranieri. 32' PILLOLA STATISTICA: 3° centro stagionale per il centrocampista, ex del match. 21:19 GOL! Atalanta-ROMA 1-1! Rete di Cristante. Pareggio degli ospiti: assist di Soulé e colpo di testa vincente di Cristante. A cura di Maurizio De Santis 31' Cross basso di Angelino, smarcato da Soulé, deviazione di Pasalic in calcio d'angolo. 29' Tiro di Lookman dal limite, muro giallorosso che smorza la conclusione per la presa di Svilar. 28' Nel frattempo, il capitano dei capitolini stringe i denti per proseguire il match. 27' Soulé raddoppiato in chiusura, i nerazzurri recuperano la sfera. 25' INFORTUNIO PER MANCINI! Il difensore giallorosso si ferma e chiama la sostituzione: pronti Hummels e Gourna-Douath. 23' DE KETELAERE-RETEGUI! Padroni di casa ancora pericolosissimi: prima il belga impegna Svilar, poi l'attaccante azzurro calcia fuori. 21' Angelino alza il piede, colpo al capo subito da De Ketelaere. 19' ATALANTA VICINISSIMA AL RADDOPPIO! Contropiede veloce, Zappacosta a Lookman che serve Ederson in area, assist a De Ketelaere che calcia fuori a porta mezza spalancata. 18' BREAK ROMA! Kossounou perde palla, Dovbyk serve Koné che va alla conclusione, deviazione di Pasalic e tiro dalla bandierina per gli ospiti. 17' Dovbyk si libera della marcatura di Djimsiti in maniera irregolare. 16' Sugli sviluppi della punizione, deviazione di de Roon in corner. 15' Dribbling di Koné, fallo di Pasalic. 13' Inserimento di Celik, cross allontanato da Kossounou ma c'era posizione iniziale di fuorigioco di Rensch. 11' EDERSON! Lookman in versione assist-man, imbucata per Ederson, sinistro alto sopra la traversa. 10' Si sblocca il match al ''Gewiss Stadium'', risultato che darebbe agli orobici la matematica qualificazione alla prossima Champions League. 9' PILLOLA STATISTICA: 20° centro stagionale per l'attaccante nigeriano, 15° in campionato. 20:56 GOL! ATALANTA-Roma 1-0! Rete di Lookman. Padroni di casa in vantaggio: spunto di De Ketelaere che serve Lookman, controllo e destro vincente all'angolino basso. A cura di Maurizio De Santis 8' RISPOSTA DELLA ROMA! Destro potente di Cristante, Carnesecchi respinge con i pugni. 6' ATALANTA PERICOLOSA! Cross teso di Kossounou, De Ketelaere in spaccata non riesce nella deviazione vincente. 5' Sugli sviluppi, deviazione in mischia che non inquadra lo specchio di porta, libera in qualche modo la retroguardia giallorossa. 5' Asssit di Zappacosta in area, Mancini mette in calcio d'angolo. 4' Sbracciata di De Ketelaere a Angelino, fischio di Sozza. 3' Cross di Angelino per Soulé, de Roon è ben appostato e allontana la minaccia. 2' Fallo ai danni di Ederson a centrocampo. 20:46 INIZIA ATALANTA-ROMA! Primo pallone giocato da Soulé. A cura di Maurizio De Santis 20:47 Minuto di silenzio in memoria di Oliviero Garlini, ex giocatore dei bergamaschi. Squadre in campo agli ordini di Sozza: padroni di casa in casacca nerazzurra, ospiti in completo bianco. All'andata, giocata all'Olimpico lo scorso 2 dicembre, vittoria corsara della Dea (0-2, de Roon e Zaniolo). Gasperini è senza lo squalificato Hien e sceglie di arretrare de Roon in difesa inserendo Pasalic in mediana; Retegui terminale offensivo sostenuto da De Ketelaere e Lookman. Ranieri perde Pellegrini: tocca a Soulé la posizione di trequartista alle spalle della coppia d'attacco Dovbyk-Shomurodov; novità Rensch sulla destra, Dybala in panchina. FORMAZIONE ROMA (3-4-1-2): Svilar - Celik, Mancini, Ndicka - Rensch, Koné, Cristante, Angelino - Soulé - Dovbyk, Shomurodov. A disposizione: De Marzi, Marcaccini, Salah-Eddine, Abdulhamid, Hummels, Nelsson, Gourna-Douath, Paredes, Baldanzi, Pisilli, Saelemaekers, El Shaarawy, Dybala. FORMAZIONE ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi - Djimsiti, de Roon, Kossounou - Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta - De Ketelaere, Lookman - Retegui. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Bernasconi, Obric, Comi, Brescianini, Ruggeri, Sulemana, Riccio, Idele, Samardzic, Maldini. Entrambe le compagini sono in grande forma: i nerazzurri sono reduci dalla larga vittoria di Monza (10 punti nelle ultime quattro gare), i giallorossi hanno piegato la Fiorentina tra le mura amiche (19° risultato utile consecutivo). Dirige l'incontro il signor Simone Sozza della sezione di Seregno coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Imperiale. Quarto Ufficiale Giuseppe Collu. Al VAR Abisso di Palermo, AVAR Meraviglia di Pistoia. Il match del ''Gewiss Stadium'' mette di fronte mette in palio punti pesanti per la corsa alla qualificazione alla Champions League: bergamaschi a quota 68, capitolini a inseguire a quota 63. 20:33 Benvenuti alla diretta di Atalanta-Roma, monday night del 36° turno di Serie A.