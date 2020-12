Tra le partite più interessanti della tredicesima giornata di Serie A, spicca anche quella del ‘Gewiss Stadium' di Bergamo tra Atalanta e Roma. I bergamaschi arrivano alla sfida dopo il buon pareggio di Torino, mentre la squadra di Fonseca dalla sua seconda vittoria consecutiva. La gara avrà inizio alle ore 18.00 e sarà visibile su Sky Sport Serie A oppure sul canale 251 di Sky Sport. Per coloro che non potranno seguire il match in televisione, ci sarà a disposizione come al solito la diretta streaming: garantita dall'app Sky Go e dal servizio on demand di Now TV.