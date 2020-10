Gasperini potrebbe schierare Muriel e Gomez alle spalle di Zapata in attacco con Malinovskyi inizialmente in panchina. In difesa Romero dal primo minuto con Toloi e Palomino. Freuler e Pasalic si giocano una maglia da titolare al fianco di De Roon. Hateboer e Gosens sugli esterni.

Nel Cagliari invece, Di Francesco si schiererà con il classico 4-3-3, marchio di fabbrica del tecnico, con il debutto dal 1′ del nuovo acquisto, Diego Godin, in difesa. Centrocampo confermato in blocco con Nandez, Marin e Ron. In attacco Simeone e Joao Pedro.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Romero; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, D. Zapata. All. Gasperini.

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro.

All. Di Francesco.