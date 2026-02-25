Champions League
Atalanta-Borussia Dortmund LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League

La diretta live di Atalanta-Borussia Dortmund di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

25 Febbraio 2026 17:45
Ultimo agg. 18:32
La diretta live della partita Atalanta-Borussia Dortmund per i playoff di ritorno di Champions League. Atalanta con Scamacca titolare, nel Borussia davanti c'è il bomber Guirassy. All'andata il Borussia Dortmund si è imposto per 2-0. Diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go e NOW.

18:30

Come arriva il Borussia Dortmund

Il club tedesco in patria è a 6 punti dall'inarrivabile Bayern, non sono tanti, ma prima del 2-2 con il Lipsia il divario era minore, sabato c'è il ‘Klassiker' con il Bayern Monaco. In mezzo il 2-0 all'Atalanta.

A cura di Alessio Morra
18:15

Come arriva l'Atalanta alla partita di oggi

Se si guarda all'Italia, cioè al campionato e alla Coppa Italia, si può dire a chiare lettere che l'Atalanta vive un momento d'oro: 8 vittorie nelle ultime 11 partite di Serie A e semifinale di coppa, in Champions invece le sconfitte di fila sono tre e ora va rimontato il Borussia, vincente 2-0 all'andata.

A cura di Alessio Morra
18:00

Atalanta-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali di Palladino e Kovac:

A cura di Alessio Morra
17:55

Atalanta-Borussia, le formazioni ufficiali: Palladino con Scamacca in attacco

ATALANTA (3-4-2-1) Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino
A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Sulemana, Ederson, Bellanova, Djimsiti, Vavassori, Ahanor, Krstovic.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1) Kobel; Anton, Can, Bensebaini; Ryerson, Nmecha, Bellingham, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy. Allenatore: Nico Kovac
A disposizione: Ostrzinski, Meyer, Couto, Schlotterbeck, Ozcan, Chukwuemeka, Sabitzer, Fabio Silva, Adeyemi, Inacio, Benkara, Reggiani.

A cura di Alessio Pediglieri
17:45

Dove vedere Atalanta-Borussia Dortmund di Champions League in TV e streaming

Alle ore 18:45 il mercoledì della Champions League sarà aperto dal match tra l'Atalanta e il Borussia Dortmund. L'incontro sarà visibile solamente su Sky, precisamente sui canali 201 (Sky Sport Uno), 202 (Sky Sport Calcio) e 252 (Sky Sport). Streaming sempre per abbonati con Sky Go e NOW.

A cura di Alessio Morra
Champions League
