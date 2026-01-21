Atalanta-Athletic 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: Scamacca sblocca la gara

La diretta live della partita Atalanta-Athletic di Bilbao per la settima giornata di Champions League. Palladino schiera Scamacca al centro dell'attacco, sostenuto sulla trequarti da De Ketelaere e Pasalic. Un vittoria tra le mura amiche sarebbe fondamentale per restare tra le prime otto del girone unico e dunque qualificarsi direttamente agli ottavi senza passare per i playoff. Diretta TV su Sky Sport e in streaming su SkyGo e NOW.
Scamacca sblocca la partita
La gara continuava a essere bloccata ma ci ha pensato Scamacca a portare in vantaggio l'Atalanta al 16′: l'attaccante raccoglie un pallone di Zalewski e di testa segna la rete dell'1-0, un'azione improvvisa che dà la scossa alla partita.
Parte forte l'Atalanta
È un avvio di partita molto vivace tra due squadre che non hanno paura di esporsi ma che non sono riuscite ancora a creare occasioni pericolose.
Come arriva l'Athletic di Bilbao alla partita di oggi
Quasi eliminato dalla Champions League salvo miracoli nelle ultime due giornate (in primis una vittoria stasera in casa dell'Atalanta), l'Athletic di Bilbao naviga a metà classifica nella Liga spagnola, al decimo posto. I baschi hanno perso l'ultima partita di campionato in trasferta contro il Maiorca.
Come arriva l'Atalanta alla partita di oggi
L'Atalanta della gestione Palladino, che ha preso la squadra dalle mani dell'esonerato Juric l'11 novembre, è in prepotente risalita anche in campionato (settimo posto attuale), oltre all'ottima posizione nel girone di Champions. Gli orobici arrivano al match con l'Athletic di Bilbao dopo la piccola frenata del pareggio per 1-1 a Pisa, ma in precedenza c'erano state 5 vittorie intervallate dalla sola sconfitta con l'Inter.
Atalanta-Athletic, le formazioni ufficiali
Sono state appena comunicate le formazioni ufficiali del match di Champions League tra Atalanta e Athletic di Bilbao, ecco le scelte di Palladino e Valverde:
Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All: Palladino.
Athletic Bilbao: Unai Simon; Inigo Lekue, Vivian, Paredes, Boiro; Jauregizar, Rego; Gorosabel, Unai Gomez, Navarro; Guruzeta. All: Valverde.
Dove vedere Atalanta-Athletic di Champions League in TV e streaming
Il match di Champions League tra Atalanta e Athletic di Bilbao, in programma allo stadio di Bergamo, sarà trasmesso in TV in esclusiva su Sky Sport alle ore 21, sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Al commento Stefano Borghi con la spalla di Riccardo Montolivo. La diretta streaming sarà come di consueto sull'app SkyGO, sempre per abbonati, così come potranno vedere la partita in streaming gli abbonati di NOW.