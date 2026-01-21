Atalanta-Athletic 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: Scamacca sblocca la gara

La diretta live della partita Atalanta-Athletic di Bilbao per la settima giornata di Champions League. Palladino schiera Scamacca al centro dell'attacco, sostenuto sulla trequarti da De Ketelaere e Pasalic. Un vittoria tra le mura amiche sarebbe fondamentale per restare tra le prime otto del girone unico e dunque qualificarsi direttamente agli ottavi senza passare per i playoff. Diretta TV su Sky Sport e in streaming su SkyGo e NOW.