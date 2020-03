Fiorentina, dopo Vlahovic anche Cutrone e Pezzella positivi al Coronavirus

La Fiorentina attraverso una breve nota ufficiale ha comunicato che altri suoi tre tesserati, dopo Vlahovic, sono positivi al Coronavirus. Dopo la notizia della positività del giovane attaccante, il club toscano aveva deciso di sottoporre anche altri componenti del gruppo viola a tampone. Nelle prime ore della mattinata è arrivato il verdetto che ha fatto iscrivere al registro dei contagiati anche il bomber Patrick Cutrone, il capitano Pezzella e il fisioterapista Dainelli.

In un comunicato ufficiale, la Fiorentina ha dunque annunciato tre nuovi casi di positività al Coronavirus tra i suoi tesserati. Questa la nota del club del capoluogo toscano: "ACF Fiorentina comunica che, a seguito alla positività al Coronavirus-COVID-19 di Dusan Vlahovic, in presenza di alcuni sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Patrick Cutrone e German Pezzella e il fisioterapista Stefano Dainelli. Sono tutti in buone condizioni di salute nei loro domicili a Firenze".

