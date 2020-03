Il GP d'Australia di Formula 1 è stato annullato a causa del Coronavirus. La decisione di cancellare la gara che, questo week end, avrebbe dovuto aprire il campionato Mondiale 2020 di Formula 1 è stata presa dalla FIA in seguito al ritiro dalla competizione del team McLaren dopo aver appreso che un membro della propria scuderia è risultato positivo al tampone per il CoVid-19.

Coronavirus: annullato il GP d'Australia di Formula

Dopo le pesanti accuse del campione del mondo in carica Lewis Hamilton durante la conferenza stampa che ha aperto il programma ufficiale del GP d'Australia di Formula 1 e dopo le proteste dei cittadini australiani dunque è stato il ritiro dalla corsa della scuderia britannica a far propendere per l'annullamento della gara dell'Albert Park che si sarebbe dovuta svolgere domenica. Gli organizzatori dell'evento, la Formula 1 e le autorità australiane hanno fatto di tutto per far sì che il gran premio inaugurale della nuova stagione andasse avanti nonostante l'emergenza sanitaria globale causata dalla diffusione del Coronavirus (solo ieri l'Oms ha dichiarato la "Pandemia"), ma nulla hanno potuto dopo l'accertamento del primo caso di contagio all'interno del paddock e il ritiro di uno dei 10 team sulla griglia di partenza del campionato Mondiale 2020.

Decisione arrivata dopo il ritiro della McLaren

Già nei giorni scorsi il direttore generale della Formula 1, Ross Brawn, infatti, aveva assicurato che, per la salute di tutti oltre che per la regolarità del Mondiale, non si sarebbe corso nel caso in cui anche soltanto una squadra non fosse stata nelle condizioni di farlo a causa dell'emergenza sanitaria. E così è stato per la McLaren, costretta a ritirarsi dalla corsa dopo il contagio del membro della propria compagine e la conseguente quarantena per tutti coloro hanno avuto contatti con lui.

Il comunicato della Fia

"Dopo la conferma che un membro del McLaren Racing Team si è dimostrato positivo per COVID-19 e la decisione del team di ritirarsi dal Gran Premio d'Australia, la FIA e la Formula 1 hanno convocato una riunione degli altri nove direttori del team giovedì sera. Tali discussioni si sono concluse con una visione maggioritaria delle squadre secondo cui la gara non dovrebbe proseguire. La FIA e la Formula 1, con il pieno supporto dell'Australian Grand Prix Corporation (AGPC), hanno quindi deciso di annullare tutte le attività di Formula 1 per il Gran Premio d'Australia.

Apprezziamo che questa sia una notizia molto deludente per le migliaia di fan che devono partecipare alla gara e tutti i possessori di biglietti riceveranno un rimborso completo e un ulteriore annuncio verrà comunicato a tempo debito.

Tutte le parti hanno preso in considerazione gli enormi sforzi dell'AGPC, del Motorsport Australia, dello staff e dei volontari per organizzare il round di apertura del campionato del mondo di Formula 1 FIA 2020 a Melbourne, concludendo tuttavia che la sicurezza di tutti i membri della famiglia di Formula 1 e più ampia la comunità, nonché l'equità della competizione hanno la priorità".

Adesso rischia di saltare anche il GP del Bahrain

A rischio a questo punto anche il secondo appuntamento del calendario, ossi il GP del Bahrain in programma, "a porte chiuse", nel week end successivo sul circuito di Sakhir. Difficilmente infatti il team McLaren potrebbe recarsi nello stato mediorientale tra qualche giorno, date le due settimane di quarantena a cui sono sottoposti tutti coloro che hanno avuto contatti con il tecnico risultato positivo al Coronavirus in Australia. Con il terzo appuntamento, in Vietnam, già a rischio dopo l'inasprimento delle restrizioni per chi entra nel Paese asiatico, il campionato mondiale di Formula 1 2020 potrebbe prendere il via il 3 maggio con la prima tappa europea in programma, ossia il GP d'Olanda.