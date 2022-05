Yates trionfa nella cronometro: sua la 2ª tappa del Giro d’Italia! Van der Poel resta in maglia rosa Simon Yates si è imposto nella breve cronometro di Budapest, seconda tappa del Giro d’Italia 2022, precedendo di tre secondi Van Der Poel che però mantiene la maglia rosa di leader della classifica generale.

Simon Yates conquista la seconda tappa del Giro d'Italia 2022 partito dall'Ungheria. Il britannico ha infatti fatto segnare il miglior tempo di giornata nella cronometro di 9,2 km disputatasi tra le vie della capitale ungherese Budapest che per quanto brevissima presentava un percorso non semplicissimo dati i tratti di pavé e un arrivo in salita con punte del 14%. Secondo con soli tre secondi di ritardo Mathieu Van der Poel che mantiene dunque la maglia rosa conquistata nella prima tappa. Sul gradino più basso del podio Tom Dumoulin. Ottimo quarto posto per il campione italiano delle prove contro il tempo Matteo Sobrero che adesso sale in quarta posizione anche nella classifica generale e si prende anche maglia bianca riservata al leader della classifica del miglior giovane. Menzione d'onore per Vincenzo Nibali che, pur non essendo uno specialista, si è difeso benissimo in questa cronometro chiudendo al 12° posto con appena 19″ di ritardo dal vincitore. Il siciliano ha preceduto nell'ordine d'arrivo finale l'altro azzurro Edoardo Affini (13° a 20″).

Giro d'Italia 2022, ordine d'arrivo 2ª tappa: cronometro di Budapest

Simon Yates (Team BikeExchange) 11’50” Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) +03″ Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) +05″ Matteo Sobrero (Team BikeExchange) +13″ Ben Tulett (Ineos Grenadiers) s.t. Tobias Foss (Jumbo-Visma) +17″ Wilco Kelderman (Bora-hansgrohe) s.t. Lennard Kämna (Bora-hansgrohe) s.t. Mauro Schmid (Quick-Step Alpha Vinyl) +18″ Thymen Arensman (Team DSM) s.t.

