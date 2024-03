Vingegaard scatta così all’improvviso che sorprende tutti: in un istante scompare dalla TV, non c’è più Nella quinta tappa della Tirreno-Adriatico, con arrivo in salita, Jonas Vingegaard ha dato spettacolo a 30 km dal traguardo con un’azione che ha lasciato tutti sul posto. In un attimo è scattato sui pedali mostrando una prova di forza assoluta sorprendendo tutti. E rifilando oltre un minuto agli avversari al traguardo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ancora una volta a Jonas Vingegaard è bastato vedere la strada impennarsi per mostrare ancora una volta tutta la propria superiorità sui pedali. Così, il danese della Visma | Lease a Bike ha messo il proprio sigillo sulla quinta tappa della Tirreno-Adriatico, la Torricella Sicura – Valle Castellana. Con uno scatto a 30 chilometri dal traguardo, così improvviso e determinato che ha sorpreso tutti, anche gli operatori in diretta TV.

Un attimo prima Vingegaard c'è, in seconda posizione nel gruppo di testa, circondato dai suoi compagni di squadra. L'attimo dopo scompare, improvvisamente: dai teleschermi delle TV dei tantissimi appassionati che si sono goduti la Torricella Sicura – Valle Castellana, quinta frazione della Corsa dei Due Mari, il fenomeno danese è letteralmente sparito per alcuni secondi. Frutto di uno scatto secco che ha lasciato sul posto tutti i compagni di comitiva e anche i cameraman che hanno dovuto cercarlo per inquadrarlo poco dopo mentre, solitario, prendeva pian piano la fuga.

Un atto, l'ennesimo, di assoluta potenza con cui ha risposto – a distanza – ad un altro gesto atletico impressionante: la vittoria alla Strade Bianche di Tadej Pogacar dopo una fuga lunghissima di oltre 80 chilometri. Alla Tirreno-Adriatico, Vingegaard si è concesso "solo" 31 chilometri di assolo, ma il risultato è stato comunque letale per tutti: vittoria di maglia e nuovo leader indiscusso in classifica generale.

Il danese ha attaccato a 5,3 km della vetta di Colla San Giacomo e ha subito fatto la differenza in un istante in cui nessuno è riuscito a tenere la sua ruota. Una superiorità assoluta che ha mostrato a tutti uno stato di forma già da subito perfetto, macinando in ascesa come nessuno e piano piano allargando un divario che sul traguardo ha permesso al danese anche di fermarsi tranquillamente, sorseggiare un integratore e godersi l'affannoso arrivo di tutti gli altri giunti ad oltre un minuto di ritardo.