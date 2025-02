Van der Poel scrive la storia col settimo mondiale di cross, ma è grand’Italia: oro tra gli junior

video suggerito

Mathieu Van der Poel ha riscritto la storia del ciclocross mondiale conquistando il suo settimo titolo con l'ennesima prova di classe e potenza davanti alla quale ha dovuto inchinarsi anche il primo tra i suoi principali avversari, Van Aert, accontentatosi dell'argento. Italia finalmente protagonista, grazie ai giovani: Agostinacchio d'oro tra gli juniores dove Grigolini ha preso il bronzo. In Under 23 ottima prova di Viezzi, quarto.

Van der Poel irresistibile: vince il Mondiale senza rivali, 7° sigillo

Mathieu van der Poel si è laureato campione del mondo di ciclocross per la settima volta nella categoria maschile élite conquistando oggi il titolo a Liévin, riuscendo a fare la differenza già nel primo giro, per poi gestire la prova e aggiudicarsi la vittoria in solitaria senza problemi. Wout van Aert ha pagato una pessima partenza e ha dovuto accontentarsi dell'argento davanti a Thibau Nys, terzo. Grazie a questa vittoria, Van der Poel ha eguagliato lo storico record di Erik De Vlaeminck, anch'egli campione del mondo di cross per sette volte negli anni '60 e '70.

I 7 titoli di Van der Poel: record assoluto, eguaglia il mito di De Vlaeminck

Mathieu van der Poel ha vinto il suo primo titolo di campione del mondo da professionista nel 2015. L'olandese ha poi dovuto aspettare un tempo relativamente lungo per il suo secondo titolo, perché nel 2016, 2017 e 2018 ha ceduto lo scettro ad un irresistibile Wout van der Poel. Poi nel 2019 è tornato al successo non fermandosi più: ha vinto la Coppa del Mondo ogni volta che vi ha partecipato fino ad oggi infilando una sequenza magica di sei titoli iridiati consecutivi.

Il record precedente era detenuto da De Vlaeminck, scomparso proprio nel 2015 quando è iniziata l'era di Van der Poel. Il suo primo successo è datato 1966 poi, dal 1968 al 1973 vinse la Coppa del Mondo per sei volte consecutive, proprio come oggi è riuscito a fare Van der Poel.

Grand'Italia ai Mondiali di cross: oro e bronzo negli juniors, 4° posto tra gli Under 23

Se nella prova elite l'Italia non è mai comparsa tra i primi, tra i giovani i colori azzurri si sono rifatti. Nella prova juniores si festeggia l'oro di Mattia Agostinacchio e il bronzo di Filippo Grigolini che hanno portato all'Italia altre due medaglie dopo quella d'argento di venerdì conquistata dal team relay. Un traguardo enorme in prospettiva, così come lo sfortunato 4° posto nella prova Under23 di Stefano Viezzi, l’anno scorso iridato tra gli junior, e al debutto assoluto in categoria chiudendo a 1’32” dal vincitore, l’olandese Tibor del Grosso.