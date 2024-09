video suggerito

Van Aert si schianta violentemente sulle rocce: lesioni al ginocchio, si ritira dalla Vuelta Brutta caduta per il campione belga Wout van Aert alla Vuelta: in discesa, su asfalto bagnato, ha perso il controllo della bici e insieme ad altri due corridori è finito sul muro di roccia a bordo strada. Riportando la peggio, con ferite a gomito e ginocchio destro che lo hanno costretto al ritiro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Wout van Aert si è dovuto ritirare dalla Vuelta, il Giro di Spagna, dopo una rovinosa caduta in una discesa resa insidiosa dall'asfalto viscido: il belga della Visma si è andato a schiantare sulla parete di roccia a bordo strada, insieme ad altri due corridori e ha avuto la peggio: lesioni al gomito ma soprattutto al ginocchio destro che gli hanno impedito di continuare malgrado un ultimo, disperato, tentativo di rimanere in gara.

La caduta di van Aert, lo schianto sulla parete rocciosa in discesa

In tre hanno calcolato male la traiettoria di una curva in discesa e così sono finiti a schiantarsi sulla parete rocciosa a bordo strada sulla discesa della Collada Llomenia. Un effetto a "catena" durante la tappa odierna della Vuelta, in cui ad avere avuto la peggio – con tanto di ritiro – è stato Wout van Aert.

Il belga stava seguendo Felix Engelhart, in testa ad un gruppetto, e i due sono finiti a terra alla stessa curva, insieme anche a Isaac Del Toro calcolando in modo pessimo la frenata. Tutti e tre hanno dovuto fare i conti con le rocce e van Aert è rimasto visibilmente scosso dall'impatto, riportando evidenti ferite, tra cui una al ginocchio destro che non gli ha permesso di continuare.

Van Aert risale in bici ma è costretto al ritiro: il ginocchio è KO

Nulla da fare per il campione belga che dopo qualche chilometro ha dovuto desistere dall'intento di proseguire la corsa: troppo dolore all'articolazione del ginocchio destro evidentemente uscito malconcio dall'impatto contro le rocce. Van Aert si è dunque fermato, assistito dalla ammiraglia Visma e ha dovuto suo malgrado fermarsi e ritirarsi per ulteriori esami clinici. Contrariato e dolorante, alla fine il belga è risalito in macchina e il ritiro è stato ufficializzato.

Van Aert infortunato, a rischio Europei e Mondiali

Al di là della Vuelta, il vero problema per Wout van Aert è ora verificare la reale entità del danno che potrebbe anche costringerlo a saltare la partecipazione ai prossimi Europei e Mondiali con la maglia del Belgio. Tra i corridori di punta della sua Nazione, per esserci dovrà effettuare la classica corsa contro il tempo: gli Europei sono alle porte (15 settembre, proprio in Belgio) e vicini sono anche i Mondiali (in Svizzera, dal 29 settembre)