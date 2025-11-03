Tragedia nel ciclismo, Cindy Morvan uccisa a colpi di pistola: è stata la fidanzata dell’ex compagno

Cindy Morvan, 39enne ex campionessa francese di ciclismo su pista, è stata trovata morta nella sua abitazione, uccisa da diversi colpi di arma da fuoco. Un delitto passionale, per gli inquirenti che poco distante hanno rinvenuto anche i corpo di un’altra donna che si è tolta la vita con la medesima pistola: si tratta della fidanzata dell’ex compagno di Morvan.

Tragedia nel ciclismo francese di fronte alla macabra scoperta del corpo di Cindy Morvan, ex pistard uccisa a colpi di pistola nella sua abitazione di Calais. Nessun mistero sulla dinamica dei fatti, visto che poco distante dalla casa di Morvan è stata ritrovata in auto un'altra donna, anche lei senza vita dopo essersi sparata. Si tratta di un omicidio a sfondo sentimentale: il secondo corpo è della fidanzata dell'ex compagno di Morvan, che si è tolta la vita dopo l'assassinio, avvenuto dopo un probabile alterco per gelosia.

Ciclismo in lutto per Cindy Morvan: era stata campionessa francese su pista

La notizia è stata diramata e confermata dal Calais Cycling Club, la società per la quale Cindy Morvan da diversi anni si era dedicata anima e corpo restando vicino al mondo del ciclismo facendo volontariato al termine di una fugace ma comunque vincente carriera su pista, in cui si era anche laureata campionessa francese tra le juniores: "È con immensa tristezza e profonda emozione che annunciamo la scomparsa di Cindy, che era stata responsabile della scuola di ciclismo UVC Calais per l’anno scorso" riporta la nota apparsa sui social. "Cindy era una persona dedita e appassionata, il cui impegno ha lasciato il segno nella scuola di ciclismo. È riuscita a trasmettere il suo amore per il ciclismo e i suoi valori sportivi ai nostri giovani ciclisti. Ci mancheranno moltissimo la sua presenza calorosa e la sua energia".

La tragedia a Calais: Cindy Morvan uccisa nella propria abitazione a colpi di pistola

La procura di Calais ha aperto immediatamente le indagini sull'omicidio che ha sconvolto la comunità locale, in cui Morvan si era calata con una riconosciuta attività sociale di volontariato. Il corpo di Cindy Morvan è stato ritrovato senza vita all'interno della sua abitazione lo scorso 31 ottobre, a causa di diversi letali colpi d'arma da fuoco. Richiamati dai vicini, i soccorritori non hanno potuto se non constatare la morte della 39enne ex ciclista francese, che lascia due figli piccoli, Erwan e Elyan.

Un delitto passionale, l'omicida si è poi suicidata: era la fidanzata dell'ex compagno

Poco più tardi, nelle vicinanze della casa di Morvan, si è scoperto un altro cadavere, di una donna all'interno della sua auto. Immediatamente è stata indentificata: si tratta della fidanzata dell'ex compagno di Morvan, che si è tolta la vita con la medesima pistola con cui prima ha ucciso la donna. Le indagini sull’omicidio-suicidio si sono immediatamente concentrate su un manifesto contesto familiare alla base del delitto: per gli inquirenti non vi è dubbio che sia stato un episodio di estrema gelosia che ha scatenato la follia finale.