Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Loudenvielle – Peyragudes (crono): orari TV, percorso e favoriti

Tadej Pogacar dopo la maestosa vittoria dell'Hautacam cercherà di vincere ancora nel trittico pirenaico che oggi prosegue con una breve ma intensa cronoscalata. La salita del Peyragudes renderà difficilissima la vita a tutti e potrebbe ulteriormente ridisegnare la classifica, magari rivoluzionandola o ampliando i distacchi tra lo sloveno e i suoi rivali, da Vingegaard a Evenepoel, che ha vinto la precedente cronometro al Tour de France, ma tenuta in pianura.

Il Tour de France sembra aver preso già in modo definitivo la sua direzione, ma mancano ancora tante tappe e quella di oggi, la 13ª, è assai insidiosa. Ancora Pirenei, oggi, venerdì 18 luglio, è in programma la cronoscalata: Loudenvielle-Peyragudes, che prevede un percorso molto breve, di appena 11 chilometri. I primi tre servono per mettere tutto in circolo, i restanti otto saranno durissimi con la pendenza che tenderà a salire con i 900 metri conclusivi che saranno i più duri con picchi che supereranno il 16%.

Pogacar è maglia gialla ed ha un margine di 3'31" su Vingegaard, che ha perso terreno ad Hautacam. Remco Evenepoel, vincitore della prima cronometro di questo Tour de France, distante di 4'45'‘. Seguono poi nella classifica generale il tedesco Lipowitz e il francese Vauquelin, l'unico transalpino di alta classifica.

Tappa: Loudenvielle-Peyragudes

Orario partenza: ore 13:10

Orario arrivo: 17:30

Percorso: cronoscalata

Distanza e dislivello: 10,9 km, dislivello 650 metri

Diretta TV: Rai2, Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery Plus

13ª tappa del Tour de France: percorso e altimetria della Loudenvielle-Peyragudes

La tredicesima tappa è di 10,9 chilometri. Pochi chilometri come per la cronoscalata, che si appresta ad aver un ritmo determinante nella classifica generale. Tre chilometri iniziali poi i successivi otto che saranno particolarmente impegnativi. Tre chilometri per mettersi in forma e i successivi otto che saranno determinanti e rischiano di essere mortiferi per chi scoppierà. Negli 900 metri picchi di pendenza addirittura del 16%.

Dove vedere il Tour de France in TV e in streaming: la diretta in chiaro

La 13ª tappa è quella dell'attesissima cronoscalata dei Pirenei. Naturalmente la tappa sarà visibile in diretta in chiaro su Rai2 in TV e con RaiPlay per lo streaming gratuito. Il Tour de France è visibile anche su Eurosport, canale visibile da parte degli abbonati di Discovery+ e di DAZN. Streaming per abbonati con il Player di Eurosport, di DAZN e Discovery.

Dove passa la Grande Boucle e a che ora: gli orari

La cronometro prenderà il via alle ore 13:10. Uno a uno i ciclisti ancora in corso inizieranno la rispettiva prova. L'ultimo a scattare sarà ovviamente la maglia gialla Tadej Pogacar. La partenza è prevista alle 13:10 e l'arrivo attorno alle 17:30.

I favoriti della tappa di oggi

Tadej Pogacar all'Hautacam ha dimostrato di aver smaltito i postumi della caduta della tappa precedente. Lo sloveno è uno dei favoriti per la vittoria di tappa, anche alla cronometro. Difficile pensare a Vingegaard vincitore, Evenepoel pone la sua candidatura, ma dopo la debacle della tappa numero dodici le quotazioni sono in ribasso. Occhio a Lipowitz e Onley.