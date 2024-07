video suggerito

Tour de France 2024, dove vedere la 8ª tappa Semur en Axois – Colombey les Deux Eglises: percorso e diretta TV Si riparte dopo la cronometro con Pogacar ancora in giallo e una tappa favorevole ai velocisti: la Semur en Axois – Colombey les Deux Eglises, ottava frazione del Tour de France sarà visibile in diretta TV su Rai 2 e su Rai Sport HD, mentre in streaming su Raiplay. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Dopo la cronometro, il Tour de France ritorna sulle strade con l'ottava tappa in linea, totalmente pianeggiante e a favore dei velocisti. La Semur en Axois – Colombey les Deux Eglises apre così il primo weekend in giallo con i suoi 175 chilometri. Diretta TV e streaming in chiaro e senza costi aggiuntivi su Rai Due e Rai Sport HD e su RaiSport.

Dopo lo spettacolo della corsa contro il tempo in cui c'è stato un super Evenepoel capace di rifilare 12 secondi a Pogacar anche con una ruota forata, si ritorna a pedalare sulle strade di Francia con una tappa in puro tracciato favorevole ai velocisti per quello che dovrebbe essere il quarto arrivo allo sprint.

Tappa: 8ª – Semur en Axois – Colombey les Deux Eglises

Tipologia: pianeggiante

Orario partenza e arrivo: 13:05 – 17:30

Distanza e dislivello: 183km 2.400 metri

Diretta TV: Rai (Rai Sport HD, Rai 2), Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

La tappa 8 del Tour de France: percorso e altimetria della Semur en Axois – Colombey les Deux Eglises

Movimentata da una serie continua di saliscendi ma senza salite impegnative la Semur en Axois – Colombey les Deux Eglises è sulla carta una frazione adeguata ai velocisti per un traguardo favorevole al classico sprint. Attenzione però durante il percorso perché ci sono ben 5 GPM tutti di quarta e terza categoria. Terreno perfetto per qualche fuga di giornata che potrebbe innescarsi in qualsiasi momento per ciclisti che cercano gloria di giornata lontano dalle prime posizioni di classifica.

A che ora parte e dove vedere il Tour de France in TV e streaming: in chiaro sulla Rai

Tutte le tappe del Tour de France 2024, le più importanti e decisive anche integralmente, saranno trasmesse in chiaro per tutte e tre le settimane di gara sulla Rai, che ha siglato un accordo con gli organizzatori della Grande Boucle fino all'edizione del 2025. In TV anche per questa terza tappa italiana, ci sarà il palleggiamento della diretta tra Rai2 e Rai Sport HD mentre per lo streaming gratis ci si potrà collegare a RaiPlay. Trasmissione delle 21 tappe anche su Eurosport, canale presente sulle piattaforme DAZN e Sky, a pagamento in TV e su Discovery+ per lo streaming dietro abbonamento.

I favoriti della tappa di oggi: ancora velocisti ma attenzione alle fughe di giornata

Quarto arrivo in piano a favore del quarto sprint del Tour e forse del quarto vincitore differente in volata. Una tappa che farà riposare i signori della classifica generale ma che vedrà bagarre dal primo all'ultimo chilometro per innescare la fuga giusta durante il continuo saliscendi di una tappa molto nervosa.