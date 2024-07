Tour de France 2024, dove vedere la 19ª tappa Embrun – Isola 2000: percorso e diretta TV

video suggerito

La 19a tappa di oggi al Tour de France, la Embrun – Isola 2000 è una frazione di montagna molto corta (144 chilometri) ma intensa (4.400 metri di dislivello). Diretta in chiaro in TV e in streaming sui canali Rai.

Ancora attacchi e prove ti mettere in difficoltà Pogacar sulle Alpi in una delle ultimissime occasioni per creare scompiglio in classifica generale. L'occasione c'è con oltre 4 mila metri di dislivello e una tappa corta che sarà percorsa a ritmi folli.

Tappa: 19ª – Embrun – Isola 2000

Tipologia: montuosa

Orario partenza e arrivo: 12:20 – 16:40

Distanza e dislivello: 144km 4.400 metri

Diretta TV: Rai (Rai Sport HD, Rai 2), Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

La tappa 19 del Tour de France: percorso e altimetria della Embrun – Isola 2000

Su e giù per le Alpi alla ricerca di creare scompiglio in classifica generale. Il terreno e le possibilità ci sono tutte: solo due GPM ma sono entrambi di oltre categoria che spaccheranno gerarchie ne fiato. Il primo è il de Vars dopo soli 35 chilometri dalla partenza con pendenze di media al 6% poi il secondo è il de la Bonette a oltre 2.800 metri: un vero spacca-gambe con i sui 23 km di ascesa e una media al 7%. Poi l'arrivo: a Isola 2000 oltre i 2000 metri con una salita al 7%.

A che ora parte e dove vedere il Tour de France in TV e streaming: in chiaro sulla Rai

Tutte le tappe del Tour de France 2024, le più importanti e decisive anche integralmente, saranno trasmesse in chiaro per tutte e tre le settimane di gara sulla Rai, che ha siglato un accordo con gli organizzatori della Grande Boucle fino all'edizione del 2025. In TV anche per questa terza tappa italiana, ci sarà il palleggiamento della diretta tra Rai2 e Rai Sport HD mentre per lo streaming gratis ci si potrà collegare a RaiPlay. Trasmissione delle 21 tappe anche su Eurosport, canale presente sulle piattaforme DAZN e Sky, a pagamento in TV e su Discovery+ per lo streaming dietro abbonamento.

I favoriti della tappa sono ancora gli uomini di classifica: ci si gioca il tutto per tutto contro Pogacar

Ancora una volta sarà un tutti contro uno: Pogacar, e la sua UAE, dovranno controllare tutti gli altri che proveranno a creare confusione in cerca di uno scatto vincente. Difficile ma non impossibile: la tappa ha strappi importanti e difficili per tutti.