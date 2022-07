Terribile spavento per van Aert: la maglia gialla evita lo schianto frontale contro l’ammiraglia Il leader in classifica generale del Tour de France, il belga van Aert è stato protagonista di un doppio colpo di sfortuna: prima è caduto e ha dovuto cambiare la bici, poi ha rischiato l’impatto frontale con una ammiraglia.

A cura di Alessio Pediglieri

Una tappa davvero sfortunata per l'attuale maglia gialla al Tour de France, Wout van Aert che nel corso della quinta frazione in pieno svolgimento sulle strade francesi da Lille a Walles-Arenberg, ha rischiato lo schianto contro una ammiraglia. Il leader della classifica generale stava proprio rientrando a seguito di una brutta caduta, avvenuta nel cuore del plotone che lo aveva visto già protagonista: approfittando del cordone creatosi dalle macchine della giuria e dei vari team, van Aert si era messo in scia di una vettura che ha improvvisamente frenato per una curva a gomito a sinistra. Incredibile il colpo di riflessi del campione belga che ha sterzato all'ultimo momento evitando di un soffio lo schianto che avrebbe sicuramente decretato la fine del suo Tour, oltre a conseguenze disastrose per l'impatto frontale.

Immagini da brividi per la maglia gialla che sta affrontando un Tour da protagonista assoluto, prendendosi il ruolo di leader dopo averlo visto fumare nella crono prologo di Copenaghen. Il belga, dopo le polemiche che lo avevano visto coinvolto nei giorni scorsi per una voltata ai limiti del regolamento con Sagan, è stato anche uno dei protagonisti più attesi di questa straordinaria frazione che porta il plotone sulle strade dell'Inferno del Nord, con una parte insidiosa per molti, con 11 tratti di pavè, ha rischiato grosso in due momenti. Non al traguardo, ma nel cuore della frazione tra il 96° e il 90° chilometro.

Il primo, a causa di una caduta nella pancia del gruppo in cui stava viaggiando scortato dai suoi compagni della Jumbo-Visma: il classico intoppo in cui si sono ritrovati loro malgrado diversi corridori, tra cui appunto anche la maglia gialla che ha incrociato le ruote con un compagno di squadra. Una vistosa caduta e una botta dolorosa per van Aert che ha dovuto attendere anche la propria ammiraglia per cambiare la bicicletta, oramai inutilizzabile. Il leader attuale del Tour è ritornato immediatamente in sella per rientrare tra i primi, prima di affrontare la parte più dura della frazione odierna.

Il secondo momento in cui ha rischiato di dire addio al Tour e ai suoi sogni di gloria, Wout van Aert lo ha vissuto qualche istante dopo e forse, ancora in modo più pericoloso e incredibile. Risalito sulla propria bici, la maglia gialla ha ripreso a pedalare per rientrare il prima possibile nel gruppo dei migliori, scortato dal suo compagno di squadra, anch'egli vittima della caduta, con cui si è messo a dialogare, probabilmente per capire le reciproche condizioni dopo la caduta rovinosa sull'asfalto di poco prima. Proprio il colloquio con il compagno ha distratto van Aert che, dietro ad una ammiraglia, ha compiuto un vero e proprio miracolo, come lo dimostrano le incredibili immagini. Un riflesso da vero campione, che ha evitato il peggio.