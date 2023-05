Terribile incidente stradale per Julian Mertens, il ciclista belga in coma farmacologico Il 25enne ciclista belga Julian Mertens è stato vittima di un incidente stradale. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Anversa “è stato posto in coma artificiale per gestire al meglio le conseguenze”

A cura di Alessio Pediglieri

Julian Mertens è stato ricoverato d'urgenza questo pomeriggio all'ospedale di Anversa dove è stato sedato artificialmente. Il ciclista belga della Bingoal-WB è arrivato in gravi condizioni dopo essere stato vittima di un incidente stradale durante un allenamento su strada. Ha riportato diverse ferite e per monitorare la delicatissima situazione è stato posto in coma farmacologico. A riferirlo, in un comunicato ufficiale, il suo team, la Bingoal-WB.

"Julian Mertens ha subito un incidente in allenamento mercoledì" si legge nella breve nota emessa dalla squadra belga. "Julian, che riporta diverse ferite, è stato trasportato all'ospedale universitario di Anversa (UZA) dove è stato posto in coma artificiale per gestire al meglio le conseguenze dell'incidente. Devono ancora essere fatti i test. Ulteriori dettagli sulle condizioni di Julian saranno rilasciati a breve."

Il 25enne belga, professionista dal 2019, è stato vittima di un incidente sulle strade di casa mentre si stava allenando. Sono ancora in corso gli accertamenti della dinamica dell'accaduto così come ulteriori notizie sulle sue condizioni di salute, ritenute comunque serie. Mertens, ha iniziato nelle juniores della Prorace prima e della Lotto poi per passare al professionismo sotto i colori della Sport Vlaanderen con cui partecipa a tre Liegi-Baston-Liegi e a un Giro delle Fiandre. Passa alla Bingoal-WB nel 2023 correndo un altro Fiandre.

Alla sua quarta stagione tra i professionisti, Mertens ha ottenuto i suoi migliori risultati lo scorso anno con un undicesimo posto a Dwars door het Hageland (cat. 1.Pro), un tredicesimo posto alle Boucles de la Mayenne (2.Pro) e un nono posto nella tappa di apertura del Baloise Belgium Tour (cat. 2. Professionista).