Paige Greco è morta a 28 anni per un “improvviso episodio medico”: era stata oro paralimpico a Tokyo

Il ciclismo piange l'improvvisa scomparsa di Paige Greco, avvenuta nel weekend: la campionessa paralimpica australiana è scomparsa all'età di 28 anni per circostanze ancora tutte da chiarire. I primi referti parlando di un "improvviso episodio medico" per la medaglia d'oro di Tokyo 2021 conquistata nell'inseguimento individuale femminile C1–3 sui 3.000 metri, migliorando il record sulla distanza. Solamente lo scorso agosto aveva partecipato ai Campionati mondiali di paraciclismo su strada in Belgio, conquistando la medaglia di bronzo.

L'improvvisa morte di Paige Greco a soli 28 anni, nella sua casa ad Adelaide

AusCycling, l'organo di governo nazionale del ciclismo in Australia che rappresenta gli interessi dei club ciclistici affiliati e dei suoi singoli membri, ha dato notizia della tragica morte di Paige Greco, avvenuta nella sua casa di Adelaide, lunedì 17 novembre riportando una dichiarazione della madre della ciclista, Natalie: "Paige significava tutto per noi. La sua gentilezza, la sua dedizione e il suo calore hanno toccato la nostra famiglia ogni singolo giorno. Ha portato tanta gioia e orgoglio nelle nostre vite e il dolore per la sua scomparsa è qualcosa che porteremo per sempre. Siamo devastati dalla sua perdita" ha detto ancora la mamma della 28enne, "ma siamo incredibilmente orgogliosi della persona che era e di come ha rappresentato l'Australia".

Chi era Paige Greco, straordinaria paratleta su pista e strada, tra ori e record mondiali

In Australia, infatti, Paige Greco era diventata un'icona del ciclismo paralimpico, riuscendo ad ottenere sin in età giovanissima importantissime vittorie e riconoscimenti. La ragazza nativa di Melbourne era salita alla ribalta mondiale conquistando l'oro ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2021 nell'inseguimento individuale femminile C1–3 sui 3.000 metri, dove ha battuto il record mondiale stabilendone uno nuovo di 3:52.283. Nella stessa edizione giapponese Greco aveva vinto anche altre due medaglie, di bronzo, in due gare a cronometro. Precedentemente, nel 2019, aveva conquistato due medaglie d'oro ai Campionati del mondo su pista e nell'inseguimento femminile C1-3 dove si è ripetuta con lo stesso risultato anche nel 2020.

Il 2025 di Paige Greco: il grave incidente in Italia e l'ultimo successo mondiale ad agosto

Il 2025 si era aperto nel peggiore dei modi sul fronte professionale per Paige Greco che aveva riportato gravi ferite in un incidente mentre gareggiava in una gara di Coppa del mondo su strada a Maniago, in Italia, per poi ritornare alle corse e riprendersi il posto che le spettava, da vincente. Agli ultimi Campionati mondiali di paraciclismo su strada UCI 2025 a Ronse, lo scorso agosto, ha vinto la medaglia di bronzo nella gara su strada femminile C3 e prendendosi il quinto posto nella cronometro femminile C3.