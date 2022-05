Oldani piange a dirotto dopo aver vinto al Giro d’Italia: “Emozioni incredibili” Stefano Oldani ha vinto la 12a tappa del Giro d’Italia e a Genova non ha trattenuto le lacrime dopo il primo successo della sua carriera da professionista.

A cura di Alessio Morra

Stefano Oldani ha vinto la dodicesima tappa del Giro d'Italia. Secondo successo azzurro nel Giro 2022. Un bel risultato per questo ventiquattrenne ciclista che non aveva mai vinto in tutta la sua carriera, e farlo per la prima volta al Giro è dolce come un cioccolatino. Oldani è stato protagonista di una lunghissima fuga con l'olandese Leemreize e Lorenzo Rota, che ha piegato in volata nella città della Lanterna. Un bel duello che ha visto prevalere il ciclista della Alpecin-Fenix che dopo la gara è impazzito di gioia, ma prima di festeggiare il successo ai microfoni della Rai si è gettato a terra e ha iniziato a piangere.

Immagini commoventi quelle viste a Genova, dove il ciclista milanese ha celebrato con tutte le sue emozioni il successo numero uno della carriera. Un bel momento per chi ama lo sport. Oldani ha vinto con un grande sprint la volata con Rota e poi si è buttato per terra, ha iniziato a piangere, si è rialzato e ancora uscivano le lacrime. Poi si è ricomposto. In cui momenti ha pensato al suo percorso, che è stato lungo e tortuoso come quello di tutti gli atleti. La vittoria al Giro è un obiettivo di qualunque ciclista, lo era pure per lui che dal successo di Genova proverà a lanciarsi verso una splendida carriera.

Alla Rai ha parlato della sua giornata, memorabile, e della fatica fatta in tutti questi anni e in particolare nelle ultime settimane: "Ho esultato così perché è stata un’ondata di emozioni incredibile, ho lavorato duramente per arrivare fino a qui. Ho dovuto fare un’altura prima del Giro da solo. Volevo questo risultato, sono andato da solo in cima all’Etna, ma ce l’ho fatta. La mia mentalità è stata sempre la stessa, volevo ottenere questo obiettivo, è stato difficile più mentalmente che fisicamente. Il raggiungimento di questo obiettivo corona tanti anni di lavoro. Una vittoria super di squadra, quando sono partito volevo aiutare Mathieu, ma poi siamo andati in fuga, si è creato l’accordo e siamo arrivati fino in fondo".