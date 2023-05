Nielsen vince la tappa del Giro d’Italia e non riesce a crederci: “La radio ha smesso di funzionare” Magnus Cort Nielsen ha vinto la decima tappa del Giro d’Italia. Il ciclista danese ha spiegato le difficoltà vissute in strada prima di tagliare il traguardo: “La mia radio non funzionava a causa della pioggia”.

Doveva essere una delle tappe più semplici sulla carta e invece quella tra Scandiano e Viareggio è stata contraddistinta dalla pioggia, il freddo e una fuga che ha segnato la decima tappa del Giro d'Italia. A Viareggio, dopo 196km e 2600 metri di dislivello, sono arrivati in tre a giocarsi la vittoria. Alla fine è stato Magnus Cort Nielsen a vincere battendo Gee e De Marchi nello sprint finale. In maglia rosa resta però Thomas.

Una vittoria speciale quella di Nielsen arrivata al termine di un'autentica battaglia, anche personale, che l'ha visto trionfare quasi alla cieca, con i collegamenti radio completamente fuori uso. Il 30enne danese ha infatti espresso tutta la sua sorpresa nel vedere di essere riuscito a vincere questa tappa. Una volta arrivato al traguardo, si è dunque liberato spiegando cosa fosse successo in quegli interminabili minuti finali prima di tagliare il traguardo.

Il ciclista danese ha spiegato come questa sia stata una delle giornate più dure di tutta la sua carriera: “Sono estremamente felice di completare questo tris, vincendo una tappa del Giro d’Italia dopo averlo fatto al Tour de France e alla Vuelta – ha spiegato in una dichiarazione riportata al sito ufficiale del Giro d'Italia – E’ stato uno dei giorni più difficili che ho trascorso in bicicletta". Nielsen spiega quella frase e mostra tutta la sua fatica per quanto fatto in strada prima in quella fuga lunghissima che l'ha visto arrivare poi davanti a tutti:

"Ho faticato per rientrare sul gruppetto di testa, poi la mia radio non funzionava a causa della pioggia, quindi non ero mai sicuro di dove fosse il gruppo inseguitore – ha aggiunto Nielsen che aveva perso qualsiasi tipo di contatto con il team ritrovandosi solo in poco tempo – Abbiamo continuato a spingere forte. Ne è valsa la pena. È difficile credere che sia successo”. Lo stupore di Nielsen e i dettagli del suo successo rendono ancor più dolce questo trionfo. Adesso però è tempo di pensare a domani con la corsa che partirà da Lido di Camaiore alla volta di Tortona per pedalare per 219 chilometri nella tappa più lunga di questo Giro d’Italia.