Nel 2024 il Tour de France inizierà per la prima volta dall’Italia, si parte da Firenze Nel 2024 il via da Firenze, poi altre due tappe complete tra Emilia Romagna e Piemonte. Evento mai accaduto. Verranno omaggiati Fausto Coppi, Gino Bartali e Marco Pantani.

A cura di Alessio Morra

Il 2024 è ancora lontano. Ma per gli appassionati di ciclismo italiani, e anche solo per gli amanti dello sport, sarà un anno importante, anzi storico perché per la prima volta il Tour de France inizierà in Italia. Firenze ospiterà la prima tappa della Grand Boucle, che arriverà fino a Bologna, toccherà l'Emilia Romagna e il Piemonte, dove verrà omaggiato il grande Fausto Coppi, prima di arrivare in Francia.

La notizia è stata data contestualmente dal Tour, che ha pubblicato tutto sui canali social, dal sindaco di Firenze Nardella e dal Governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini. Quelle le parole del primo cittadino: "Il primo ringraziamento va a Christian Prudhomme (il direttore del Tour, ndr). Sono grato a tutto il mondo del ciclismo, l'Italia ha creduto insieme a noi in questa opportunità. Questo è un evento che incarna uno degli sport più popolari al mondo, per l'Italia uno degli sport più rappresentativi. Il ciclismo è uno sport che lega l'Italia alla Francia e che piace tanto alla nostra città".

Il direttore del Tour de France, Proudhomme, in conferenza stampa a Firenze ha detto: "Il Tour ha speso troppo tempo per venire in Italia, la culla del ciclismo romantico, con campioni immensi e attaccanti che i tifosi amano. È un paese di estrema bellezza, con percorsi particolarmente interessanti e molto estetici. Non si viene qui senza approfittare davvero dell'Italia, di tutte le sue ricchezze. Sarà un Tour de France che lascerà il segno, con l'arrivo per la prima volta a Nizza. Sarà un Tour diverso grazie a voi".

Le tappe italiane del Tour de France 2024. Si partirà da Firenze, con un grande omaggio a Gino Bartali. L'arrivo sarà a Rimini. Nella seconda tappa il ricordo del grande Marco Pantani con la Cesenatico-Bologna, passando due volte il Monte San Luca. Mentre la tappa numero tre sarà molto lunga. Partirà dall'Emilia Romagna, da Piacenza e arriverà fino a Torino. Mentre la quarta tappa prenderà il via da Pinerolo, ricordando il Campionissimo Fausto Coppi e terminerà in Francia.