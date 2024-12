video suggerito

Morto Pascal Herve: l’ex ciclista aveva 60 anni, è stato maglia rosa al Giro d’Italia 1996 A 60 anni è morto Pascal Hervé: era stato un ciclista francese. Hervé è stato professionista per sette anni, maglia rosa al Giro del 1996, fu coinvolto nell’affaire Festina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Una brutta notizia arriva nel giorno di Natale: è morto a 60 anni Pascal Hervé, ex ciclista francese che era stato anche maglia rosa al Giro d'Italia 1996. Hervé è morto in realtà il 24 dicembre. La notizia l'ha resa nota l'UNCP, il sindacato ciclisti transalpino: "Pascal era una figura emblematica e voce essenziale nel nostro sport. La grande famiglia del ciclismo è in lutto". Hervé lo scorso settembre aveva rivelato di essersi sottoposto a un intervento chirurgico per un tumore allo stomaco.

Tanti i messaggi di cordoglio, tra questi quello di Laurent Brochard su ‘X' ha scritto: "Pascal amico mio, sono sconvolto. Te ne sei andato la notte di Natale, sei stato così rock'n'roll fino alla fine. Ho tanti ricordi, tanti bei momenti, avevamo tanti progetti per il futuro, non ho parole. Tu c'eri sempre, sempre una parola, anche nei momenti difficili".

La carriera di Pascal Hervé: maglia Rosa al Giro 1996

Ha avuto una carriera da professionista relativamente breve Hervé che divenne Campione del mondo tra i dilettanti e a 30 anni è diventato professionista. Sette anni da pro: tra il 1994 e il 2001. Lo stop a 37 anni quando venne trovato positivo al Giro d'Italia del 2001, tre anni dopo essere stato sospeso per due mesi per il suo coinvolgimento nell'affaire Festina, quando ero al fianco di Richard Virenque. All'epoca negò di aver utilizzato qualunque sostanza illecita, ma ammise l'assunzione di EPO durante il processo di Lille. Era un abile scalatore. Uno dei principali successi lo ottenne al Giro d'Italia del 1996, in seguito a quella vittoria ottenne pure la maglia rosa, che mantenne per una tappa.