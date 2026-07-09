Molenaar al traguardo: “La caduta? Non ricordo”. Perché il Protocollo medico del Tour non lo ha fermato

A Pau, il corridore della Caja Rural-Seguros RGA è arrivato in evidente stato confusionale per la caduta avvenuta a 5km dall’arrivo della 5a tappa. Ma il “Concussion Protocol” contro le commozioni cerebrali non è colpevolmente scattato.

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A 5 chilometri dal traguardo di Pau, Alex Molenaar ha innescato la violenta caduta in cui sono rimasti coinvolti diversi corridori e che ha spezzato in più parti il gruppo che si apprestava alla volata finale. Il corridore della Caja Rural-Seguros RGA ha sbattuto violentemente la testa sull'asfalto rimanendo a lungo a terra. Poi, il controllo medico e il benestare a proseguire fino alla fine: arriverà con oltre 7 minuti di traguardo ma soprattutto in condizioni inaccettabili, con una frattura al polso e un trauma cranico. Al punto tale da non ricordare nulla di ciò che era accaduto poco prima: una falla enorme nel "Concussion Protocol", l'allerta medica contro le commozioni cerebrali inserita dall'UCI proprio per prevenire situazioni come questa.

La brutta caduta di Molenaar: testa sull'asfalto, intervento del controllo medico

L'impatto con l'asfalto è stato terribile, a peso morto, sbattendo il caschetto sul cemento. Una caduta rovinosa che ha trascinato con sé altri corridori ma che ha visto Molenaar avere la peggio, incapace di rialzarsi e risalire in bici come tutti gli altri. Per lui c'è voluto non solo l'aiuto di alcuni compagni e della propria ammiraglia ma anche dello staff medico che ha fatto scattare il Protocollo medico: un check sul posto, verificato da uno dei dottori dell'organizzazione e poi di nuovo in bici fino al traguardo.

Alex Molenaar confuso al traguardo: "Non ricordo nulla"

Peccato che finita la tappa, Alex Molenaar è apparso totalmente spaesato, a tal punto da non ricordare nulla di quanto fosse accaduto solo qualche minuto prima, oltre ad aver subito una frattura del metacarpo alla mano destra: la squadra ha poi confermato che non sarebbe partito per la sesta tappa, confermando la presenza anche di un trauma cranico che il controllo di routine non aveva registrato, sbagliando gravemente. "Non ricordo come sia avvenuto l'incidente" ha spiegato Molenaar che poi, ricoverato e messo sotto osservazione ha tranquillizzato tutti via social dall'ospedale: "Purtroppo, il mio Tour de France è giunto al termine. Dopo un brutto incidente, ho battuto forte la testa e la mano. Provo una grande tristezza per non poter continuare in questa meravigliosa gara e realizzare il sogno di raggiungere Parigi"

Che cos'è l'"UCI CP" il protocollo medico: cosa prevede e perché non è scattato con Molenaar

Ovviamente l'incidente occorso a Molenaar ha sollevato forti dubbi riguardo alle possibili lesioni alla testa subite e alle misure mediche per le commozioni cerebrali che non sono scattate, fermandolo, attraverso il protocollo ufficiale UCI "Cycling-Specific Sport-Related Concussion Protocol" introdotto nel 2020 e inserito nelle "Medical Rules". Un protocollo che prevede una valutazione immediata in caso di sospetta commozione cerebrale di fronte a segni di allarme che impongono di non far ripartire il corridore che includono: la perdita di coscienza, amnesia, confusione, disorientamento, stato di debolezza generale, comportamenti anomali o stato di agitazione.

Nel caso di Molenaar diversi elementi erano presenti, tra cui poi la confermata amnesia parziale, segno medico evidente di una commozione cerebrale in atto certificata prima dalle sue parole e poi a seguito del ricovero ospedaliero. Sollevando un vespaio di polemiche sulla leggerezza dei protocolli di un Tour che sta già facendo parlare di sé per più di semplici confusioni nella gestione dell'HTP, il Protocollo contro le alte temperature, che stanno mettendo in difficoltà gran parte dei corridori.