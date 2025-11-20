Lorena Wiebes investita da un’auto, bici distrutta: “Colpita da dietro, grazie a chi si è fermato”

Bruta disavventura per la campionessa olandese Lorena Wiebes che ha avuto la fortuna di poterla raccontare in prima persona: “Un’auto mi ha colpita da dietro, poteva finire molto peggio”. La campionessa mondiale di gravel e su pista ha poi mostrato la bici distrutta ringraziando chi non è rimasto a guardare: “Si sono fermati per vedere come stavo”

Lorena Wiebes ha vissuto un altro durissimo momento del suo spettacolare 2025 – che le è valso la candidatura al Velo d'Or – sulle strade di casa: la pluricampionessa olandese è stata infatti investita da un automobilista mentre era in bicicletta, venendo colpita da dietro e catapultata sul ciglio della strada. Fortunatamente, solo qualche livido e alcuni graffi e tanta paura: "Sono stata semplicemente fortunata" ha raccontato mostrando la sua bici con la ruota posteriore completamente distrutta.

Cos'è accaduto a Lorena Wiebes: l'investimento sulle strade di casa

L'ennesimo incidente stradale che poteva trasformarsi in qualcosa di più di un semplice spavento ha coinvolto la miglior ciclista femminile del momento, Lorena Wiebes. A raccontare la sua triste disavventura è stata la campionessa olandese che ha pubblicato in una storia anche ciò che è rimasto della sua bicicletta elettrica con cui stava pedalando tra le strade di casa. Un'auto l'ha colpita, investendola e gettandola fuori dalla carreggiata: alla fine, nessuna conseguenza particolare ma qualche contusione e lo spavento per l'impatto.

L'incidente di Lorena Wiebes, bici distrutta: "Poteva andare decisamente peggio"

La ruota posteriore completamente squarciata, con la camera d'aria tra i raggi distorti del cerchione deformato e una bici completamente da buttare. Poco male, perché poteva finire molto peggio e il danno subito dalla bicicletta è nulla rispetto a quanto poteva capitare a Wiebes: "Sono stata colpita da dietro" ha raccontato sui social rivivendo la sua disavventura stradale, "da un'auto. Per fortuna sto bene ma poteva finire molto peggio". Poi, il ringraziamento a chi, di fronte all'incidente non è rimasto a guardare: "Grazie alle due persone che si sono fermate per controllare che stessi bene".

La caduta di Wiebes ai Mondiali su pista in Cile e gli attacchi degli hater

In questo finale di 2025 non è la prima volta che la sfortuna guarda negli occhi la campionessa olandese. Un paio di settimane fa, in occasione dei Mondiali su pista a Santiago del Cile, era stata vittima di un'altra caduta, questa volta mentre gareggiata. Anche in quel caso, malgrado l'impatto tremendo al suolo, se l'era cavata con escoriazioni e qualche livido. Oltre ad una serie di inconsulti insulti arrivati via web da hater che le auguravano il peggio.

Il 2025 perfetto di Lorena Wiebes: 25 vittorie, titoli mondiali in gravel e pista

Dopotutto, Lorena Wiebes è stata la ciclista più forte dell'ultima stagione appena conclusa, riuscendo a dimostrar e un dominio quasi assoluto, di un livello decisamente superiore rispetto alle altre. Venticinque vittorie stagionali e il titolo mondiale nel gravel, oltre ad essere diventata la terza atleta della storia ciclismo a laurearsi per due volte consecutive campionessa del mondo nello scratch, proprio a Santiago del Cile.