L’omaggio a Marco Pantani per il Tour 2024: il Pirata sfreccerà in maglia gialla per le strade d’Italia In vista della Grande Partenza da Firenze del prossimo 29 giugno del Tour de France 2024, Trenitalia ha voluto regalare un omaggio a Marco Pantani e ad altri due grandissimi del ciclismo italiano, Fausto Coppi e Gino Bartali. Un treno speciale, con i loro ritratti in maglia gialla, sfreccerà fino al 21 luglio sulla tratta Milano-Ancona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Marco Pantani, Gino Bartali e Fausto Coppi: sono loro i tre campioni italiani che si vedranno sfrecciare dalle prossime settimane fino al prossimo 21 luglio, sulla tratta Milano-Ancona, in concomitanza con la Grande Partenza del Tour de France 2024 che scatterà il 29 giugno da Firenze. Un omaggio ai tre fenomeni del ciclismo che hanno fatto impazzire i tifosi di tutto il mondo.

Una scelta ben precisa che Trenitalia ha voluto "regalare" ai tifosi di ciclismo e non solo perché i tre fuoriclasse della bici sono più di semplici campioni. Autentici icone dell'italianità ai massimi livelli, a rappresentanza del meglio del nostro sport che si è voluto associare con l'evento unico, della partenza del prossimo Tour che partirà da Firenze e resterà in terra italica per ben4 tappe prima di entrare nella sua terra d'origine, la Francia con conclusione a Nizza.

Perché sono stati scelti Pantani, Coppi e Bartali

Ovviamente, l'intento è aver associato la Grande Boucle a tre nomi di assoluto livello e di fama internazionale. Bartali e Coppi, straordinari interpetri di un ciclismo oggi lontanissimo e quasi impossibile da immaginare di fronte all'evoluzione della tecnica e del progresso. Entrambi unirono le loro imprese: Ginettaccio si impose al Tour in due edizioni, nel 1938 e nel 1948, l'Airone replicò di par suo nel '49 e nel '52 quando riuscì nella doppia impresa del "double" Giro-Tour. Ed è proprio per questo che ai loro nomi si è associato quello di Marco Pantani: il Pirata si impose al mondo nel 1998 con il suo personalissimo "double" Giro-Tour, l'ultimo italiano a farcela

Dove si vedrà il treno con i tre campioni

Per tutto questo, l'omaggio di Trenitalia – il treno è stato presentato a Bologna pochi giorni fa – è stato compiuto dipingendo in giallo i tre fenomeni del ciclismo italiano. Un tributo che le Ferrovie dello Stato hanno voluto rendere davvero speciale, ripetendo l'idea che già era diventata virale con il Freccia Rossa, trasformatosi in "rosa" per tutta la durata del Giro. Dunque, ci sarà un treno interamente in giallo che sulla livrea porterà i tre ritratti dei più grandi campioni del ciclismo italiano: Gino Bartali, Fausto Coppi e Marco Pantani. Durante le prossime settimane, fino al termine del Tour il 21 luglio, lo speciale convoglio viaggerà tutti i giorni sulla tratta che collega Milano ad Ancona.

Il Tour de France 2024, partirà da Firenze

La Grande Partenza del prossimo Tour de France scatterà il 29 giugno da Firenze. Si tratta di un vero e proprio storico evento visto che nella storia centenaria della Grande Boucle sarà infatti la prima volta in assoluto in cui prende il via dall’Italia. Il Toru poi sbarcherà in Francia dalla quinta tappa in poi per concludersi quest'anno il prossimo 21 luglio a Nizza.