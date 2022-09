L’Italia vince un favoloso argento ai Mondiali di ciclismo, ma la vittoria della Svizzera è beffarda Ai Mondiali di Wollongong in Australia, l’Italia ottiene un’altra medaglia. Questa volta è un argento. La cronometro mista si piazza al secondo posto alle spalle delle Svizzera, che si impone con meno di 3 secondi di vantaggio.

A cura di Alessio Morra

L'Italia conquista una splendida medaglia d'argento nella cronometro mista dei Mondiali di Ciclismo 2022 che si stanno disputando in Australia, a Wollongong. Una medaglia importante, ma c'è comunque del rammarico. Perché l'oro è stato vinto dalla Svizzera per appena due secondi e novantadue centesimi.

L'impresa è stata sfiorata nella cronometro mista dei Mondiali. In Australia il terzo maschile composto da Edoardo Affini, Filippo Ganna e Matteo Sobrero è sceso per prima e ha accumulato 10" di ritardo rispetto alla Svizzera, che era data come possibile outsider per la medaglia d'oro. Meglio sono andate Elena Cecchini, Elisa Longo Borghini e Vittoria Guazzini, che hanno recuperato oltre sette secondi.

Ma la grande prestazione non è bastata per vincere l'oro. Resterà per sempre una medaglia d'argento, che è la seconda di questa edizione dei Campionati. La prima l'aveva vinta Vittoria Guazzini, l'astro nascente del ciclismo italiano che nella cronometro Under 23 aveva vinto la medaglia d'oro.

Grande delusione l'Olanda, che ha avuto grossi problemi sin dall'inizio. Un problema al cambio di Van der Peol e una caduta, incredibile, pochi metri dopo il via di Annemiek van Vleuten hanno estromesso i favoritissimi oranje dalla zona medaglia. Bronzo per l'Australia che ha beffato la Germania.

La classifica della Cronometro Mista dei Mondiali di Wollongong 2022: 1. Svizzera 33:47.17; 2. Italia +2.93; 3. Australia +38.40; 4. Germania +45.89; 5. Olanda +51.93; 6. Danimarca +58.40; 7. Francia +58.72; 8. Belgio + 1:49.44; 9. Polonia +1:51.58; 10. Spagna +2:43.99.