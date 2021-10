L’Italia di Ganna corre veloce in finale: ai Mondiali di ciclismo sfida la Francia per l’oro L’Italia ha chiuso con il miglior tempo di giornata la prova decisiva per la qualificazione in finale: 3’46”760 il tempo registrato contro la Gran Bretagna. Una prestazione che spinge il quartetto azzurro composto da Filippo Ganna, Francesco Lamon, Simone Consonni e Jonathan Milan verso il duello che può valere l’oro ai Mondiali di ciclismo di Roubaix.

Dalle Olimpiadi in Giappone alla pista di Roubaix in Francia. Ai Mondiali di ciclismo su pista arriva un'altra grande impresa del quartetto azzurro. E domani, in occasione della finale con la Francia, può diventare grandissima. Succede per la prima volta dopo 24 anni e quel precedente rispolvera ricordi dolsiccimi: nel 1997 la selezione nazionale divenne campione del mondo ai Mondiali di Perth battendo l'Ucraina. L'Italia piazza l'ennesimo risultato impressionante con Filippo Ganna, Francesco Lamon, Simone Consonni e Jonathan Milan che hanno confermato l'ottima prestazione espressa dominando nelle prove di qualificazione. Non correvano assieme ai Giochi nel Sol Levante ma è come se non avessero mai smesso di farlo, tale è l'affiatamento mostrato.

La qualificazione con un ottimo tempo arriva dopo il trionfo nello scratch femminile di Martina Fidanza e certifica il momento eccezionale che sta attraversando il movimento nella disciplina su pista. Nonostante il cambio di Bertazzo per Lamon, l'Italia ha chiuso con il miglior tempo di giornata: 3'46"760 nella semifinale contro la Gran Bretagna. Deve essere una sorta di maledizione per gli inglesi: gli Europei, la staffetta 4X100 alle Olimpiadi e adesso la sfida sulle due ruote. Non è bastata alla squadra d'Oltremanica la presenza di Hayter, i 4"817 di ritardo lanciano Ganna&co. Un risultato che le permette di disputare una finale per l'oro ai Campionati del mondo 24 anni dopo l'ultima volta.

Avversario di turno saranno i transalpini che hanno sconfitto la Danimarca (vice campione olimpico) nonostante i favori del pronostico. A fare la differenza per la Francia, oltre al tifo del pubblico di casa, anche l'ottima performance di Benjamin Thomas: il tempo di 3'47"816 annulla gli scandinavi, trasformando in una disfatta la loro partecipazione. Nessuno avrebbe mai pensato che sarebbero rimasti addirittura fuori dalla finale per il titolo e il metallo più prezioso dopo Tokyo.