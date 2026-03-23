Linda Laporta positiva all’anabolizzante enobosarm: la ciclista italiana sospesa dall’Antidoping

La 26enne ciclista italiana della Vini Fantini – BePink, Linda Laporta, è stata sospesa con effetto immediato dall’Agenzia Internazionale Antidoping. Positiva ad un test all’UAE Tour, ora dovrà impugnare la decisione e richiedere i controesami. La sostanza riscontrata nel sangue è un anabolizzante, utilizzato per aumentare “la massa muscolare magra e promuoverne la crescita”

Brutte notizie per Linda Laporta, ciclista italiana alla sua terza stagione da professionista che corre con i colori della Vini Fantini – BePink. La 26enne è risultata positiva ad un test antidoping durante la prima tappa del UAE Tour femminile che si è corso ad inizio anno ed è stata subito sospesa dall'AIA, l'Agenzia Internazionale Antidoping che ha riscontrato nel sangue tracce di enbodsarm, un anabolizzante che rientra nell'elenco delle sostanze proibite e bandite.

La notizia è diventata pubblica attraverso un comunicato stampa della stessa AIA che ha confermato la positività e la successiva, automatica sospensione temporanea di Linda Laporta da qualsiasi attività agonistica. La sostanza vietata, meglio nota anche col nome di ostarina, è classificata nella categoria degli "altri agenti anabolizzanti" da parte dell'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA): "Il suo utilizzo è vietato in qualsiasi circostanza, sia in gara che fuori gara, ed è considerata una sostanza non specificata. È stato dimostrato che l'ostarina aumenta la massa muscolare magra e promuove la crescita muscolare". Per questo, è scattata la decisione dell'Antidoping, che aveva riscontrato tracce in un test di inizio febbraio quando Laporta aveva effettuato, a campione, le analisi.

La sospensione da qualsiasi attività è un provvedimento automatico che scatta di fronte ad una segnalazione dell'AIA, ma non è una sentenza né una decisione definitiva. Il protocollo, infatti, prevede, anche la possibilità riservata al soggetto positivo, in questo caso Laporta, di poter dimostrare la propria innocenza o estraneità. Laporta, che può sempre impugnare la sospensione, ha ora a disposizione due strade: può accettare i risultati del campione A e dovrà quindi difendersi davanti a una giuria prima di conoscere la sanzione definitiva, oppure può contestarne richiedendo l'analisi di un campione B.

Chi è Linda Laporta, professionista della Vini Fantini BePink

Ma chi è Linda Laporta che da tre stagioni corre tra i professionisti e che veste i colori dell'italianissima Vini Fantini – BePink? Nell'ultimo UAE Tour si era qualificata al 50° posto in classifica finale. Successivamente ha partecipato al Giro della Comunità Valenciana, dove il suo miglior risultato è stato un 77° posto nella prima tappa. Infine, all'inizio di marzo, Laporta ha preso il via al Trofeo Oro in Euro, una classica italiana, dove ha concluso in 33ª posizione.