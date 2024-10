video suggerito

L’incredibile record di Lachlan Morton, compie il giro dell’Australia in bici: 14.200 km in 30 giorni L’ex ciclista professionista Lachlan Morton ha compiuto un’altra epica impresa, percorrendo il perimetro dell’Australia in bici stabilendo un nuovo primato del mondo: 14.210 km in soli 30 giorni e 9 ore. Nel 2022 percorse 1.063 km, sempre pedalando, da Monaco all’Ucraina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Lachlan Morton ne ha combinata un'altra delle sue ed è tornato prepotentemente alla ribalta delle cronache sportive di ciclismo per un nuovo incredibile record, ottenuto e certificato nella giornata di sabato 5 ottobre: il corridore australiano ha iniziato un giro in bicicletta intorno all'Australia un mese fa ed è arrivato venerdì nella sua città natale di Port Macquarie. Un viaggio da 14.210 chilometri compiuto in 30 giorni, 9 ore e 59 minuti: nuovo primato. migliorando il precedente addirittura di una settimana.

Il fantastico Giro d'Australia di Morton in 30 giorni

Tutti i giorni in bicicletta per un totale di 30 e poco più: Lachlan Morton ha compiuto qualcosa di incredibile, percorrendo tutto il perimetro dell'Australia, pedalando ogni giorno in bicicletta 450 chilometri, e concludendo un percorso a dir poco micidiale, per un totale folle di 14.210 chilometri. In un tempo record, solamente un mese e una manciata di ore in più, migliorando in modo incredibile il primato precedente, di ben una settimana. "Sembrava un'eternità", ha detto poi Morton alla CNN, "puoi finire una giornata e sentirti soddisfatto, o sollevato, e poi addormentarti nel giro di venti minuti. Prima che tu te ne accorga, ti svegli e devi ripartire da zero. È stato difficile".

Chi è Lachlan Morton, ex professionista votato ai record

Lachlan Morton, classe 1992, ha corso nel WorldTour per diversi anni (vincendo nel 2016 il Giro dell'Utah) e fa ancora parte di EF Education-EasyPost, ma è da molto tempo che non partecipa alle gare su strada del circuito UCI. Negli ultimi anni, infatti l'australiano si è concentrato solo sullo sterrato e su altre sfide sensazionali come quest'ultima. In precedenza, nel marzo 2022, poco dopo l’invasione russa dell’Ucraina, aveva pedalato da Monaco fino al confine ucraino per raccogliere fondi per le persone che erano fuggite dalla guerra nel paese, in un viaggio in bici da 1.063 chilometri. Anche il Giro d'Australia ha avuto un risvolto benefico: ha raccolto più di 75.000 euro per la Indigenous Literacy Foundation con cui fornisce libri e altre risorse ai bambini indigeni delle remote comunità australiane.