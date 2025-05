video suggerito

L'imbarazzo di Roglic alla vigilia del Giro 2025: "Le salite decisive? Mi mettete in difficoltà…" Primoz Roglic è l'indiscusso protagonista per il Giro d'Italia 2025 che scatta venerdì 9 maggio da Durazzo, in Albania. Ma il campione sloveno, alla vigilia della partenza si fa trovare impreparato nella classica conferenza pre corsa: "Intendete le salite di quest'edizione? Diciamo che mi dovrò far trovare pronto ogni volta…"

A cura di Alessio Pediglieri

Primoz Roglic è indicato da tutti quale indiscusso favorito per la vittoria del Giro d'Italia 2025. In una edizione in cui mancano tantissimi big, da Tadej Pogacar a Jonas Vingegaard, da Remco Evenepoel a Mathieu Van der Poel, è proprio lo sloveno oggi alla Red Bull-BORA-hansgrohe a prendersi i titoli di testa della Corsa in Rosa che scatta venerdì 9 maggio dall'Albania. In cui potrà mettere in evidenza tutte le sue doti su un percorso che presenterà anche diverse tappe decisive in salita che, però, lo stesso Roglic ammette di non aver visionato a tal punto da trovarsi in difficoltà quando gli si chiede quale sarà il momento in cui si potrà decidere la corsa rosa: "Intendi in quest'edizione?"

Roglic favorito numero 1: "La vittoria del 2023 è qualcosa che ricorderò per sempre"

Roglic scatterà da Durazzo venerdì 9 maggio con il numero 1 anche se la scorsa edizione è stata vinta da POgacar, oggi assente. Proprio la mancanza tra i partenti del più illustre connazionale ha messo in risalto la possibilità del 35enne sloveno di coronare il suo secondo Giro in carriera, dopo il successo del 2023. Dopotutto il leader della Red Bull-BORA-hansgrohe ha già preso parte alla Corsa Rosa tre volte ed è salito due volte sul podio finale con il successo che arrivò strappando all'ultimo minuto la maglia rosa a Geraint Thomas, sul Monte Lussari: "La mia vittoria al Giro è qualcosa che ricorderò per sempre. È stato un momento emozionante e speciale. Ora sono tornato e spero di provare di nuovo le stesse emozioni. Mi sento bene e sono pronto. Devo lavorare sodo per vincere ancora, sono molto lontano da casa e dalla mia famiglia, ma quest'anno è anche un po' il mio Giro visto che passa dalla Slovenia".

Roglic in imbarazzo sul Giro 2025: "Intendi le salite di questa edizione?"

Il punto però è un altro, durante la classica intervista della vigilia dove tutti si domandano quale sarà il momento decisivo per vincere questa edizione del Giro d'Italia, tra le tante salite, le diverse tappe importanti, alcune più decisive di altre, la risposta di Roglic è sorprendente: "Ora mi avete preso in contropiede… non conosco esattamente tutti i dettagli. Diciamo che in tutte le salite dovrò esserci, resta la cosa più importante". Poi altro imbarazzo su un'altra precisa domanda: "Puoi dirci altre due salite iconiche che i tifosi dovrebbero seguire?". "Ma in questa edizione?" la risposta tentennata… "le Dolomiti… il Mortirolo… Monte Lussari, anche perché per me ha un ricordo particolare e sono legato…". Per poi salvarsi in corner, ricordandosi in ultimo quella che sarà effettivamente un punto centrale per la vittoria 2025: "Spero che Finestre sia adatta a me on questa edizione… Non l'ho mai fatta ma credo sia una delle salite più grandi alla fine del Giro".