L’ex ciclista Jay Sweet brutalmente accoltellato in circostanze sospette durante un barbecue in famiglia L’ex campione australiano di ciclismo, Jay Sweet è stato ricoverato d’urgenza dopo un accoltellamento a seguito di una presunta aggressione nella sua villa. La polizia sta ancora ricostruendo fatti e moventi, non escludendo recenti scontri tra bande rivali della zona per il controllo del traffico di droga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Attimi di paura per Jay Sweet, il 48enne ex campione di ciclismo australiano, che è stato soccorso d'urgenza nella giornata di lunedì 10 giugno, accoltellato mentre stava facendo un barbecue in famiglia. Il fatto è avvenuto in circostanze poco chiare, con le forze dell'ordine che stanno verificando eventuali collegamenti con alcune bande locali che si stanno contendendo il mercato della droga nei dintorni di Adelaide.

Jay Sweet è stato portato d'urgenza in ospedale dopo aver ricevuto una coltellata a seguito di una presunta aggressione che avrebbe subito nella sua residenza in Hamilton Road ad Adelaide, mentre si trovava con i propri familiari. Ma la polizia sta ancora ricostruendo i fatti. Lunedì 10 giugno, intorno alle 12:40, i servizi di emergenza hanno risposto alle segnalazioni di pronto intervento medico per una presunta aggressione. Gli investigatori hanno subito circondato la proprietà di Hamilton Road, di proprietà di Sweet, per poi entrare con la forza, sfondando la porta principale con un maglio e un piede di porco.

Il trasporto d'urgenza in ospedale di Sweet e le indagini della polizia

Jay Sweet è stato immediatamente soccorso, immobilizzato su un lettino e caricato in ambulanza per essere trasporto al pronto soccorso. La scena è diventata quasi subito virale perché al diffondersi della notizia diverse TV locali hanno mandato in onda il tutto, con l'ex ciclista ferito e caricato su un'ambulanza, con il coltello ancora conficcato. Non si sa ancora molto sulla dinamica dell'incidente e i motivi che l'avrebbero provocato. La polizia sta indagando da tempo su alcuni traffici di stupefacenti nella zona dove abita Sweet e non esclude che l'eventuale aggressione possa essere legata a questi episodi.

Chi è Jay Sweet, il ciclista più forte d'Australia

Oggi ha 48 anni, ma Jay Sweet è stato uno dei più forti ciclisti australiani di sempre. L'ex ciclista professionista ha gareggiato a cavallo tra gli anni 90 e i 2000, partecipando in carriera anche a un Tour de France e ha vinto l'oro ai Giochi del Commonwealth del 1998 a Kuala Lumpur.