Letizia Paternoster lascia il ritiro dopo una brutta caduta in discesa: "Difficile da elaborare" "Un brutto incidente", così Letizia Paternoster ha voluto raccontare l'ultimo contrattempo durante il ritiro spagnolo in cui stava preparando la stagione 2025. Escoriazioni al volto, ad un polso e nella parte alta dello sterno che la costringeranno a saltare parte della preparazione.

A cura di Alessio Pediglieri

Letizia Paternoster ha dovuto abbandonare il ritiro spagnolo della Liv AlUla Jayco a seguito di una caduta che l'ha vista schiantarsi sull'asfalto in discesa. Per la ciclista italiana, diverse escoriazioni al braccio, al collo e nella zona delle scapole, oltre a una brutta ferita al mento che l'hanno costretta alle immediate cure e ai prossimi controlli medici per cui ha fatto immediato rientro in Italia: "Un brutto incidente" ha scritto sui propri account ufficiali social, "ora è difficile da elaborare".

La brutta caduta in allenamento: "Mi prenderò del tempo"

Di positivo c'è che Letizia Paternoster ha subito voluto rassicurare tutti attraverso i social. La ciclista italiana della AlUla ha postato una sua immagine post incidente e un commento rasserenante anche se non ha nascosto una forte contrarietà per quanto accaduto in Spagna, durante il ritiro del suo team che sta preparando la stagione 2025. "Purtroppo devo annunciare che dovrò annullare anticipatamente il mio ritiro in Spagna a causa di un brutto incidente in discesa. Ora torno in Italia per i controlli medici" ha subito postato Paternoster che poi ha concluso con un amaro: "È difficile da elaborare, ma so che dopo la pioggia il sole sorgerà di nuovo. Adesso mi prenderò del tempo per riprendermi, ma tornerò presto più forte. Fornirò presto aggiornamenti".

Letizia Paternoster infortunata dopo un 2024 da protagonista

Per la 25enne di Cles, non è la prima volta che la dea bendata le gira le spalle: anche in passato ha dovuto fare i conti con problemi fisici, ma si era riscattata con un ottimo 2024, scalando ben quindici posizioni in classifica generale inserendosi nella top ten. In primavera aveva conquistato un terzo posto al Dwars door Vlaanderen, poi una quarto piazzamento al Giro di Drenthe ed è arrivata nona al Giro delle Fiandre. È stata anche quarta nella RideLondon Classique, quinta nel Tour of Britain e in autunno è stata la migliore in terra canadese vincendo il Tour de Gatineau. Ora un nuovo stop improvviso e imprevisto che la costringerà a saltare parte della preparazione invernale.