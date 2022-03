La ciclista vince la tappa e riceve un pacco regalo inaspettato: “Come lo posso usare?” Ellen van Dijk ha vinto la cronometro nella prima tappa dell’EasyToys Bloeizone Fryslân Tour. La ciclista olandese è rimasta sorpresa dal premio ricevuto al termine della gara: “Vedo che migliorano…”, ha ammesso con ironia.

La sorpresa regalo trovata nel pacco dalla ciclista Ellen van Dijk.

La prima tappa dell'EasyToys Bloeizone Fryslân Tour si è chiusa con la vittoria della ciclista olandese, Ellen van Dijk. È stata lei, la campionessa del mondo che sfida il tempo nella cronometro, a imporsi nella frazione di Surhuisterveen (un villaggio di circa cinquemila abitanti nella provincia della Frisia dei Paesi Bassi) confermandosi fortissima nella specialità e, soprattutto, la più brava e fortunata di tutte a non incappare in ostacoli che hanno rischiato di mettere a repentaglio la sicurezza di altre concorrenti.

Traguardo tagliato in solitaria per l'iridata, sorrisi e abbracci, qualche attimo per riprendersi e poi s'è dedicata al rituale della premiazione. Nulla di eclatante, però c'è una cosa che davvero non si aspettava: quando le hanno consegnato il pacco regalo è rimasta sorpresa per quel che ha trovato. Lo ha aperto e ha notato una serie di oggetti insoliti per la sua disciplina.

Cosa c'entra un mazzo di carte con il ciclismo? Nulla… ma erano davvero particolari e raffiguravano le posizioni del Kama Sutra. Non è l'unico cadeau contenuto nella scatola. Ce n'è un altro che le ha strappato un sorriso e una battuta. Prima ha scattato la foto poi l'ha condivisa sui social con una frase divertita rivolta ai suoi follower: "Vedo che i premi nel ciclismo femminile migliorano… puoi lasciare consigli su come usarlo nei commenti".

Oltre a una mascherina, a uno spray, a un gel e a una pallina c'era anche un altro premio: un dildo, un vibratore. Com'è possibile? La spiegazione è molto semplice e fa riferimento allo sponsor della corsa e al suo business: l'EasyToys è un'azienda che produce accessori erotici.

Quanto alla gara, detto della vittoria di van Dijk, brividi sono arrivati da alcuni inconvenienti capitati lungo il tragitto tra spettatori e passanti che camminavano intralciando la pedalata delle concorrenti e un sistema di traffico discutibile per la presenza di mezzi su strada nonostante il passaggio della corsa.