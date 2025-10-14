La brutale carambola al Tour del Guangxi, anche Consonni coinvolto insieme a decine di ciclisti

La stagione 2025 sta finendo com'era iniziata, cadendo. Anche in uno degli ultimi grandi appuntamenti di fine calendario UCI, il Tour del Guangxi che si sta svolgendo in questi giorni in Cina, è stato teatro di una brutale e spettacolare caduta collettiva del gruppo a pochi metri dall'arrivo, proprio mentre le varie squadre stavano dando il massimo per creare i "trenini" giusti per i rispettivi velocisti. Improvvisamente, l'incidente, a oltre 60km/h con decine di corridori finiti a gambe all'aria, tra cui il nostro Simone Consonni della Lidl-Trek.

Cos'è accaduto poco prima del traguardo della 1a tappa del Tour del Guangxi

Una carambola impressionante e improvvisa ha caratterizzato l'ultimo importante evento del World Tour 2025, in Cina quando a pochi metri dall'arrivo, per una volata finale, il gruppo è saltato letteralmente per aria, spezzandosi in più tronconi a causa di una caduta collettiva: un ciclista della UAE Emirates proprio nel tentativo di prendere le prime posizioni, si è arrotato in gruppo creando uno spaventoso effetto domino. Decine di corridori sono finiti a terra pesantemente, alcuni piroettando in area con la bici prima di trovare l'impatto sull'asfalto. Alla fine non si sono registrate conseguenze particolarmente gravi malgrado l'altissima velocità in vista dello sprint.

La volata vincente: Magner conquista la 1a tappa su Kanter e Meeus

Il Tour del Guangxi chiude di fatto la stagione ciclistica 2025 ed è appena iniziato sulle strade cinesi. La prima tappa, che era costituita da una serie di circuiti su un tracciato pianeggiante prevedeva come è poi accaduto un arrivo in volata, vinto dal francese Paolo Magner della Soudal Quick-Step – al suo 15° successo personale stagionale – sul tedesco Max Kanter dell'Astana e del belga Jordi Meeus della Red Bull – Bora che si sono salvati dal capitombolo collettivo.