La 9ª tappa del Giro d’Italia 2024, Avezzano – Napoli: percorso, orari, favoriti e dove vederla in TV La Avezzano-Napoli è la nona tappa del Giro d’Italia 2024 e prevede un lunghissimo tracciato da 214 chilometri interamente suddiviso tra discese e pianura. Dedicata ai velocisti, l’attesa è per Jonathan Milan. Diretta in chiaro sulla Rai sia in TV sia in streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Nona tappa al Giro d'Italia, la Avezzano – Napoli, conclude la prima settimana in rosa. Lunghissima, 214 chilometri, completamente pianeggiante e perfetta per spingere al massimo prima del giorno di riposo. Diretta in TV e in streaming in chiaro sulla Rai.

Una cornice pazzesca per una delle tappe più belle del Giro di quest'anno nello scenario partenopeo che completa la prima delle tre settimane di gara. Frazione dedicata ovviamente ai velocisti con gli uomini di classifica a riposo, in attesa delle fatiche della settimana successiva quando si inizierà a scalare in modo più che serio.

Numero tappa: 9 Avezzano – Napoli

Orario di partenza: 12:o0

Orario di arrivo: 17:15

Percorso tappa: pianeggiante

Lunghezza/Dislivello: 214 km,1.300 metri

Diretta TV: Rai Sport HD, Rai 2, Eurosport

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+

La 9ª tappa del Giro d’Italia: percorso e altimetria della Avezzano – Napoli

SI parte da Avezzano con la prima parte del tracciato in costante discesa per i primi 80 chilometri circa per poi continuare su una linea costante pianeggiante interrotta a 40 chilometri dalla salita verso Monte di Porcida, un GPM di quarta categoria che è anche l'unica asperità di giornata. Per poi arrivare alla classica volata a Napoli.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

Si parte dal chilometro zero alle 12:00 in punto per una frazione lunghissima di oltre 210 chilometri che parte dalla provincia de L'Aquila per poi proceder in quella di Frosinone, Latina, Caserta e Napoli dove è posto il traguardo con orario stimato attorno alle 17:15

I favoriti per la vittoria nella tappa di oggi

I velocisti possono darsi comodamente battaglia sulle strade tra Lazio e Campania con uno finale sprint a Napoli in cui chi avrà la posizione migliore e il treno giusto negli ultimi 500 metri potrà dire la sua. Tra i nomi più attesi, isoliti noti, da Groves a Merlier, da Bauhaus al nostro Jonathan Milan.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

Tutte le tappe della Corsa Rosa verranno trasmesse in TV, in chiaro, sui canali Rai (Rai Sport HD e Rai Due) e in abbonamento a pagamento per gli utenti di Eurosport. Sarà inoltre visibile in streaming gratuito su RaiPlay e in abbonamento su Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.