video suggerito

Giro d’Italia 2024, oggi la tappa Castiglione delle Stiviere – Desenzano del Garda: percorso e dove vederla in TV Al via la seconda cronometro di questo Giro d’Italia 2024, la Castiglione delle Stiviere – Desenzano del Garda: 31,2 km totalmente pianeggianti che aprono ad un weekend decisivo. Strafavorito sempre lui, Tadej Pogacar. Diretta in chiaro sulla Rai. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giro d'Italia 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Seconda cronometro al Giro d'Italia 2024 da Castiglione delle Stiviere a Desenzano del Garda e appuntamento che potrebbe ribaltare l'attuale classifica generale capitanata ancora da Pogacar. Lo sloveno ha già dettato legge nella prima frazione contro il tempo e oggi si potrà permettere un sereno controllo degli avversari. Diretta Tv e streaming in chiaro sulla Rai.

Anche la seconda settimana di corse è destinata a tingersi del rosa di Tadej Pogacar, il "cannibale" di un giro d'Italia che però vedrà proprio in questo weekend due acuti che ne determineranno la situazione in classifica generale. Nella crono odierna ci saranno fondamentali riscontri per tutti i possibili antagonisti, in attesa del classico "tappone" di alta montagna di domenica, con arrivo a Livigno.

Numero tappa: 14 Castiglione delle Stiviere – Desenzano del Garda

Orario di partenza: 13:20

Orario di arrivo: 17:10

Percorso tappa: Cronometro

Lunghezza/Dislivello: 31,2 km, 150 metri

Diretta TV: Rai Sport HD, Rai 2, Eurosport

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+

Dove vedere il Giro d'Italia in TV in chiaro e streaming sulla Rai

Tutte le tappe della Corsa Rosa verranno trasmesse in TV, in chiaro, sui canali Rai (Rai Sport HD e Rai Due) e in abbonamento a pagamento per gli utenti di Eurosport. Sarà inoltre visibile in streaming gratuito su RaiPlay e in abbonamento su Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

La tappa di oggi del Giro d'Italia: percorso e altimetria della Castiglione delle Stiviere – Desenzano del Garda

31 chilometri totalmente pianeggianti, per una sfida contro il tempo che vedrà impegnati i corridori rimasti in gara partire uno ad uno da Castiglione per arrivare a Desenzano. Nessuna asperità, unica incognita eventuale il vento: primo riscontro cronometrico a Solferino dopo 7.8 chilometri dalla partenza e poi altri rilevamento al 23° chilometro a Torre di San Martino quando mancheranno solo 9 km all'arrivo.

Si parte dalla Provincia di Mantova e si arriva in quel di Brescia per una tappa tutta lombarda. Alle 13.20 è previsto il primo corridore alla partenza che, per regolamento, sarà l'ultimo in classifica generale. Poi, a ritroso, via via tutti gli altri a distanza di un minuto di distanza fino al lotto dei migliori che scatteranno a distanza di 3 minuti l'uno dall'altro. Ultimo al via, dunque, la maglia rosa. L'arrivo previsto a Desenzano per l'ultimo partente è attorno alle 17:10.

I favoriti per la vittoria nella 14ª tappa

Tadej Pogacar. Basterebbe questo nome per concludere qui la lista di chi può sperare di chiudere per primo questa seconda cronometro in rosa. Ma in ottica pronostici, proviamo a rilanciare la sfida allo sloveno da parte di Filippo Ganna che già nella prima ha sfiorato l'impresa. Più in difficoltà Geraint Thomas che soffrirà moltissimo un tracciato da specialisti.