Giro d’Italia 2024, la 13ª tappa di oggi Riccione – Cento: percorso, orari e dove vederla in TV La tredicesima tappa del Giro d’Italia scatta da Riccione e arriva a Cento: un percorso di 179km totalmente pianeggiante, con arrivo adatto ai velocisti. Partenza alle 13:00, diretta in chiaro in TV e streaming sulla Rai. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

Dopo la vittoria di Alaphilippe nella tappa di ieri, oggi Milan proverà a calare il tris dopo le vittorie di Andora e Francavilla al Mare. La Riccione-Cento è tappa completamente pianeggiante: 179km con un dislivello di appena 150 mt che lascerà ampio spazio ai velocisti. Orario di partenza alle 13:00 da Riccione, arrivo previsto alle 17:15 a Cento. La tappa di oggi sarà trasmessa integralmente in chiaro su Rai 2 e in streaming gratis su RaiPlay a partire dalle 14:00.

Favori del pronostico sul nostro Milan, che avrà in Romagna una grande occasione per consolidare ulteriormente la leadership nella classifica a punti, con la maglia ciclamino saldamente sulle proprie spalle. Per la maglia rosa Tadej Pogacar e per tutti gli uomini di classifica, invece, sarà una giornata tranquilla in attesa del weekend con la cronometro di sabato e il duro arrivo in salita di domenica a Livigno.

Numero tappa: 13 Riccione – Cento

Orario di partenza: 13:00

Orario di arrivo: 17:15

Percorso tappa: Pianeggiante

Lunghezza/Dislivello: 179 km, 150 metri

Diretta TV: Rai Sport HD, Rai 2, Eurosport

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+

Dove vedere il Giro d'Italia in TV in chiaro e streaming sulla Rai

Tutte le tappe della Corsa Rosa verranno trasmesse in TV, in chiaro, sui canali Rai (Rai Sport HD e Rai Due) e in abbonamento a pagamento per gli utenti di Eurosport. Sarà inoltre visibile in streaming gratuito su RaiPlay e in abbonamento su Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

Gli orari delle diretta TV sulla Rai: la diretta partirà dalle ore 14:00 e proseguirà fino alla fine della corsa con un post gara riservato ai commenti.

La 13ª tappa del Giro d'Italia: percorso e altimetria della Riccione – Cento

Frazione dal percorso completamente pianeggiante che si snoda lungo la pianura emiliano-romagnola. Nesssuna asperità presente sul tracciato, che si snoda lungo la pianura e,iliano-romagnola con strade prevalentemente pianeggiante. Finale di tappa caratterizzato da alcune ampie curve, l'ultima delle quali a 450 metri dal traguardo che condurrà i corridori sul rettilineo finale dove è prevista la consueta volata di gruppo a Cento.

Si parte dal chilometro zero alle ore 13:00 per una frazione di 179 chilometri che parte dalla provincia di Rimini per poi procedere in quelle di Forlì-Cesena, Ravenna, Bologna e Ferrara, con il traguardo posto a Cento e previsto attorno alle ore 17:15

I favoriti per la vittoria nella 13ª tappa

I velocisti si daranno battaglia sulle strade completamente pianeggianti che porteranno il plotone dalla via Emilia fino all'arrivo a Cento. Arrivo nel quale per i velocisti sarà molto importante avere il treno giusto, con tutte le squadre delle ruote veloci che si daranno battaglia per conquistare una delle ultime possibilità di vittoria per i propri sprinter. Il grande favorito sarà ancora una volta Jonathan Milan, con i principali avversari che saranno Tim Merlier, declassato nell'arrivo di Francavilla al Mare, e Kaden Groves.