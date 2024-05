video suggerito

L’11ª tappa del Giro d’Italia 2024, Foiano di Val Fortore – Francavilla al Mare: percorso, orari, favoriti e dove vederla in TV L’undicesima tappa del Giro d’Italia scatta da Foiano di Val Fortore e arriva a Francavilla al Mare: un percorso nella prima parte montagnoso, con ottime possibilità di attacchi, il finale è in pianura. Partenza alle 12:05, diretta in chiaro in TV e streaming sulla Rai. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

La seconda settimana del Giro d'Italia si è aperta con il successo di Paret-Peintre alla Bocca della Selva, in un finale tutto in salita. Oggi, l'11a frazione Foiano di Val Fortore – Francavilla al Mare ritorna invece ad essere dedicata ai velocisti. Diretta TV e streaming in chiaro sulle reti Rai.

Occhi puntati sul nostro Milan che ha già vinto una frazione ma ha anche preso due secondi posti negli sprint precedenti. Per il gigante della Lidl occasione d'oro per confermarsi tra i migliori velocisti del lotto anche in questa seconda settimana di Giro.

Numero tappa: 11 Foiano di Val Fortore – Francavilla al Mare

Orario di partenza: 12:o5

Orario di arrivo: 17:10

Percorso tappa: montagna/pianeggiante

Lunghezza/Dislivello: 207 km, 1.850 metri

Diretta TV: Rai Sport HD, Rai 2, Eurosport

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+

La 11ª tappa del Giro d’Italia: percorso e altimetria della Foiano di Val Fortore – Francavilla al Mare

Una tappa che sarà nervosa solamente all'inizio quando si resterà in quota ma che non presenta insidie particolari. Solo un GPM, di terza categoria, a Petracatella dopo soli 48 chilometri poi si scende e si andrà in pianura per gli ultimi 100km. Un traguardo che arride ai velocisti.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

Si parte alle 12:05 da Foiano di Val Fortore per arrivare attorno alle 17:15 a Francavilla al Mare attraversando ben 4 province: Benevento, Foggia, Campobasso e Chieti. Sprint maglia ciclamino al km 74, Intergiro al 137° km, fino allo sprint per abbuoni, al km Fossacesia Marina.

I favoriti per la vittoria nella 11a tappa

Jonathan Milan è il grande favorito di tappa per la volata conclusiva, il gigante della Lidl proverà la seconda vittoria stagionale. In classifica generale non ci saranno smottamenti con Pogacar sempre in rosa.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

Tutte le tappe della Corsa Rosa verranno trasmesse in TV, in chiaro, sui canali Rai (Rai Sport HD e Rai Due) e in abbonamento a pagamento per gli utenti di Eurosport. Sarà inoltre visibile in streaming gratuito su RaiPlay e in abbonamento su Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.