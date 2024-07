video suggerito

Tour de France 2024, dove vedere la 3ª tappa di oggi Piacenza-Torino: percorso e diretta TV Terza tappa italiana del Tour de France dedicata ai velocisti: la Piacenza-Torino è la più lunga di questa edizione con i suoi 230 chilometri sulle strade che resero eterno il campionissimo Fausto Coppi. Diretta in chiaro e senza costi su Rai 2 e Rai Sport HD per la TV e su Raiplay per lo streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Sulle strade d'Italia si corre anche la terza tappa del Tour de France 2024. Dalla Grande Depart di Firenze, si è attraversata la Toscana, quindi l'Emilia-Romagna e oggi si arriva in Piemonte, arrivando a Torino. Zone caratterizzate dalle tante vittorie di un altro fenomeno del nostro ciclismo, il campionissimo Fausto Coppi cui è dedicata questa frazione di 231 chilometri, la più lunga del Tour, con un tracciato tranquillo in attesa delle Alpi.

Dopo due tappe di Appennini, si torna sul piano per la tappa più lunga del Tour 2024 con i suoi 230 chilometri quasi in linea tranne per due asperità più che scalabili. Una frazione che dunque potrebbe sorridere ai velocisti per la prima volta, in vista delle vere montagne con cui si aprirà la prima settimana della corsa.

Tappa: 2ª – Piacenza-Torino

Tipologia: pianeggiante

Orario partenza e arrivo: 11:15 – 17:00

Distanza e dislivello: 230km 1.100 metri

Diretta TV: Rai (Rai Sport HD, Rai 2), Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

Dove vedere il Tour de France in TV in chiaro e streaming sulla Rai

Tutte le tappe del Tour de France 2024, le più importanti e decisive anche integralmente, saranno trasmesse in chiaro per tutte e tre le settimane di gara sulla Rai, che ha siglato un accordo con gli organizzatori della Grande Boucle fino all'edizione del 2025. In TV anche per questa terza tappa italiana, ci sarà il palleggiamento della diretta tra Rai2 e Rai Sport HD mentre per lo streaming gratis ci si potrà collegare a RaiPlay. Trasmissione delle 21 tappe anche su Eurosport, canale presente sulle piattaforme DAZN e Sky, a pagamento in TV e su Discovery+ per lo streaming dietro abbonamento.

La tappa del Tour de France: percorso e altimetria della Piacenza-Torino

Non ci sono asperità importanti per 230 chilometri che verranno percorsi a velocità importanti. Tutto per preparare l'arrivo in volata nel capoluogo piemontese che, a poco più di un mese di distanza dalla partenza dell'ultimo Giro d'Italia, torna protagonista del grande ciclismo. Tre Gran Premi di quarta categoria per interrompere il ritmo ma nulla che posa preoccupare un arrivo in volata. Il primo, con i migliori sprinter pronti a prendersi il successo nella prima occasione di questa edizione.

Per la lunghezza della tappa, la partenza è stata anticipata alle 11:15, con arrivo previsto a Torino attorno alle 17:00. Gli ultimi 40 chilometri saranno totalmente percorsi in pianura.

I favoriti per la 3ª tappa: Piacenza-Torino

Ovviamente i velocisti e ce ne sono diversi che possono mettere la propria ruota davanti agli altri. Il più atteso e in forma sarà Jasper Philipsen della Alpecine. Alle sue spalle c'è subito Mark Cavendish (Astana), il giovane esordiente Arnaud de Lie (Lotto-Dstiny), Mads Pedersen (Lidl-Trek), Dylan Greoenewegen (Jayco Alula) e Sam Bennet (Decathlon AG2R)