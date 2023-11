Josu Etxeberria investito da un’auto: il giovane ciclista ricoverato d’urgenza con fratture al viso Il giovanissimo ciclista Josu Etxeberria, classe 2000 e professionista dal 2021, è stato travolto sulle strade di casa. Trasportato d’urgenza in terapia intensiva, ha riportato diversi traumi: la rottura di sterno e clavicola oltre ad avere multiple fratture facciali. Malgrado tutto, non è più in pericolo di vita.

Josu Etxeberria investito da un'auto: il giovane ciclista ricoverato d'urgenza con numerose fratture al viso

Ancora una volta il mondo del ciclismo è scosso da un terribile incidente di un professionista che si stava allenando in strada. Si tratta del giovanissimo Josu Etxeberria, 23enne della UCI ProTeam Caja Rural–Seguros RGA che ha rischiato di morire a seguito di un investimento da parte di una autovettura che l'ha tavolto. Trasportato in gravi condizioni in ospedale, non è in pericolo di vita.

Il ciclista professionista navarrese della RGA Caja Rural-Seguros, Josu Etxeberria è stato coinvolto in un incidente stradale in cui è rimasto gravemente ferito. Il fatto è avvenuto mercoledì 16 novembre mentre si allenava da solo sulle strade di casa. Dopo essere stato investito da un'auto intorno alle 13:24 sull'autostrada NA-4120, al chilometro 4.3, in zona Zia, a Iza nella regione spagnola della Navarra è stato immediatamente soccorso e trasportato nel più vicino ospedale.

Il conducente del veicolo, un 21enne residente a Berrioplano, è rimasto miracolosamente illeso mentre la peggio l'ha avuta il povero Etxeberria che ha riportato pesanti conseguenze. I primi bollettini medici sulle sue condizioni sono stati allarmanti: ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Universitario di Navarra, ha riportato numerose fratture al viso, oltre alla rottura della clavicola e un'altra frattura allo sterno.

Le prime immagini raccolte sul luogo dell'incidente, in Navarra

Una situazione generale grave ma che non dovrebbe aver messo Etxeberria in pericolo di vita, cisto che il suo team appena h avuto maggiori rassicurazioni da parte dello staff medico ospedaliero ha subito provveduto ad aggiornare sui propri profili social sulle condizioni del ragazzo: "Josu Etxeberria ha avuto un incidente mercoledì in allenamento. Il navarrese ha lesioni multiple ed è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Navarra" si lege nella nota via X. "Malgrado la gravità delle sue condizioni è cosciente e muove gli arti. Buona fortuna e pronta guarigione!".

Etxeberria è diventato professionista con la Caja Rural-Seguros RGA nel 2021 e corre per la formazione spagnola da tre stagioni. Il giovanissimo corridore, classe 2000, non ha ancora ottenuto vittorie professionali, ma quest'anno è arrivato quarto nella tappa finale della Ronde de l'Oise. Il suo contratto con la Caja Rural-Seguros RGA durerà fino alla fine del 2024.