Johan Museeuw ricoverato, il Leone delle Fiandre ha problemi respiratori: “Ma il motore funziona ancora”
Johan Museeuw è stato ricoverato in ospedale, per una serie di problemi che hanno allarmato nelle ultime settimane costringendo l'ex campione del mondo di ciclimo a non riuscire più a respirare correttamente. Così, la decisione di sottoporsi a dei controlli più specifici che chiariranno la natura del disturbo per l'ex ciclista, oggi 60enne: "Sto bene, il motore del Leone funziona ancora", ha comunque provato a rassicurare dal letto di una stanza d'ospedale, via social.
Johan Museeuw costretto al ricovero: problemi respiratori
Fresco 60enne, Johan Museeuw ha dovuto fare una tappa al nosocomio di Courtrai in Belgio, dove vive, per sottoporsi ad ulteriori accertamenti dopo i continui disturbi respiratori che lo hanno colpito nelle ultime settimane. Una serie di problemi che lo hanno costretto al ricovero per capirne la natura. A svelare il tutto è stato lo stesso ex campione belga attraverso una storia sui propri profili social.
Museeuw dal letto di un ospedale: "Non sono in bici… i medici stanno indagando"
"Non sono in bici, ma sono in ospedale", ha scritto Johan Museeuw su Instagram mostrandosi in vestaglia e su un lettino, ma provano a rassicurare tutti gli appassionati e i suoi fan con la solita ironia: "Ho avuto problemi respiratori nelle ultime settimane. Probabilmente ho qualcosa che non va nei polmoni. È un residuo recente del COVID? Non lo so" ha poi aggiunto, "stanno ancora indagando, al momento non si è capito quale sia la reale natura del problema".
Il Leone delle Fiandre non si arrende: "Il motore è ancora a posto"
Nessuna situazione clinica grave o preoccupante, Museuuw assicura che è in ospedale solamente per prevenzione: "Dentro è ancora fantastico", ha poi aggiunto riferendosi al proprio organismo: "Il motore del Leone è ancora a posto." Il riferimento, ovviamente, è al soprannome che il campione belga si è conquistato nell'arco della sua carriera, il "Leone delle Fiandre", avendo dominato per molti anni soprattutto le Classiche del Nord. 3 Giri delle Fiandre, 3 Parigi-Roubaix, e il titolo di Campione del Mondo su strada nel 1996, oltre la classifica generale di Coppa del Mondo per due stagioni oltre a tante altre gare di un solo giorno, totalizzando oltre 100 vittorie complessive.