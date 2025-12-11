Johan Museeuw ricoverato, il Leone delle Fiandre ha problemi respiratori: “Ma il motore funziona ancora”

Johan Museeuw è stato ricoverato a seguito di un problema ai polmoni che non lo faceva respirare correttamente nelle ultime settimane. Il Leone delle Fiandre ed ex campione del mondo di ciclismo, oggi 60enne ha scherzato da un letto d’ospedale: “Non sono in bici questa volta… ma il motore del Leone funziona”

Johan Museeuw è stato ricoverato in ospedale, per una serie di problemi che hanno allarmato nelle ultime settimane costringendo l'ex campione del mondo di ciclimo a non riuscire più a respirare correttamente. Così, la decisione di sottoporsi a dei controlli più specifici che chiariranno la natura del disturbo per l'ex ciclista, oggi 60enne: "Sto bene, il motore del Leone funziona ancora", ha comunque provato a rassicurare dal letto di una stanza d'ospedale, via social.

Johan Museeuw costretto al ricovero: problemi respiratori

Fresco 60enne, Johan Museeuw ha dovuto fare una tappa al nosocomio di Courtrai in Belgio, dove vive, per sottoporsi ad ulteriori accertamenti dopo i continui disturbi respiratori che lo hanno colpito nelle ultime settimane. Una serie di problemi che lo hanno costretto al ricovero per capirne la natura. A svelare il tutto è stato lo stesso ex campione belga attraverso una storia sui propri profili social.

Museeuw dal letto di un ospedale: "Non sono in bici… i medici stanno indagando"

"Non sono in bici, ma sono in ospedale", ha scritto Johan Museeuw su Instagram mostrandosi in vestaglia e su un lettino, ma provano a rassicurare tutti gli appassionati e i suoi fan con la solita ironia: "Ho avuto problemi respiratori nelle ultime settimane. Probabilmente ho qualcosa che non va nei polmoni. È un residuo recente del COVID? Non lo so" ha poi aggiunto, "stanno ancora indagando, al momento non si è capito quale sia la reale natura del problema".

Il Leone delle Fiandre non si arrende: "Il motore è ancora a posto"

Nessuna situazione clinica grave o preoccupante, Museuuw assicura che è in ospedale solamente per prevenzione: "Dentro è ancora fantastico", ha poi aggiunto riferendosi al proprio organismo: "Il motore del Leone è ancora a posto." Il riferimento, ovviamente, è al soprannome che il campione belga si è conquistato nell'arco della sua carriera, il "Leone delle Fiandre", avendo dominato per molti anni soprattutto le Classiche del Nord. 3 Giri delle Fiandre, 3 Parigi-Roubaix, e il titolo di Campione del Mondo su strada nel 1996, oltre la classifica generale di Coppa del Mondo per due stagioni oltre a tante altre gare di un solo giorno, totalizzando oltre 100 vittorie complessive.